法國示威｜馬克龍允回應學生訴求　惟料仍爆暴力衝突

法國學生抗議活動持續延燒，總統馬克龍（Emmanuel Macron）26日承諾，政府將提出具體措施，回應學生對教育資源不足及學習環境不佳等問題的訴求。不過，法國政府警告，隨着新一輪示威即將登場，周末仍可能發生暴力衝突。近期抗議已從校園封鎖擴大至全國示威，並因生活成本上漲、公共設施遭破壞及警方執法爭議，演變成法國近年最嚴重的社會動盪之一。 馬克龍26日視察南部港口城市馬賽時表示，他已要求總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）及政府回應這場社會運動背後的「合理訴求」，並將公布多項具體措施。勒科爾尼當天與高中生代表及學生團體會面後，預計進一步說明政府的應對方案。

部分示威者縱火搶洗劫 學生提出的訴求包括改善校舍、增加教師人力、縮小班級規模，以及改革大學入學制度。法國現行大學入學平台Parcoursup的選拔標準與公平性備受學生批評，部分學生認為，制度缺乏透明度，限制不同社經背景學生進入理想科系的機會。政府也曾宣布，將為師資短缺的高中增聘3,000名代課教師。 抗議活動最初於9月中旬以高中生封鎖校園、罷課等形式展開，之後逐漸擴大。10月17日，全國多地示威因生活成本上漲以及教育環境問題，引發民怨而失控，部分示威者縱火、洗劫商店、闖入公共建築，並與警方發生衝突，馬賽市政廳也曾遭示威者闖入。

成為政治攻防焦點 法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）26日表示，前一個周末的示威活動共逮捕1435人。他指出，當天局勢最終受到控制，沒有發生重大事故，但維安人員仍遭遇高度暴力攻擊。當局預期，10月31日萬聖節期間及周末可能再度出現騷亂，因此將持續部署警力維持秩序。 馬克龍此次承諾提出改革措施，正值法國政府面臨日益嚴峻的政治壓力。法國預計於2027年舉行總統大選，近期抗議及治安問題已成為政治攻防焦點。極右翼領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）則試圖藉由社會動盪，強調恢復法治與公共秩序的重要性。