《鐵拳浪子》成經典　日本漫畫家千葉徹彌離世享年87歲

日本著名漫畫家千葉徹彌因骨髓增生異常症候群，上周四（22日）在東京一間醫院逝世，享年87歲，家屬日前已舉辦葬禮，所屬出版社「講談社」正在計劃舉辦公開追思會。千葉徹彌以經典拳擊漫畫《鐵拳浪子》聞名，創作生涯推出多部暢銷作品，並曾擔任日本漫畫家協會會長，對日本戰後漫畫文化發展貢獻深遠。

千葉徹彌1939年1月11日出生於東京築地，幼年隨家人前往當時日本統治下的滿洲，並在奉天（現中國遼寧省瀋陽市）度過童年。1946年返回日本後，他一家生活相當困苦，父母節省自己的食物來養育孩子。戰爭與貧困的經歷，也成為千葉徹彌日後描繪人性、挫折與成長的重要養分。

他於1956年以漫畫家出道，代表作包括《哈里斯旋風》、《新好小子》等。1968年由他作畫、高森朝雄原著的《鐵拳浪子》開始連載。故事講述不良少年矢吹丈在前拳擊手丹下段平的引導下，對拳擊產生興趣，決心成為職業拳擊手，並遇上人生的「宿敵」力石徹。漫畫在當地引發社會現象，多年來不斷動畫化及推出商品，《鐵拳浪子》單行本累計發行量超2,000萬冊，更於2011年翻拍成真人版電影，由男神山下智久主演。