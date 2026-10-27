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出版：2026-Oct-27 16:26
更新：2026-Oct-27 16:26

日本IT企業GMO遭勒索100萬美元拒付錢 黑客公開用戶個資

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日本GMO網絡集團

日本GMO網絡集團因拒付錢給黑客，部分用戶個資被公開。(資料圖片)

日本大型IT企業「GMO網絡集團」(GMO Internet Group)的外匯交易服務與Desktop Cloud服務早前遭黑客入侵並竊取資料，有用戶反映出現不明交易。黑客集團周二(27日)以GMO未應要求支付100萬美元(約780萬港元)為由，公開1名用戶的個人資料。

日本放送協會(NHK)、TBS等媒體報道，黑客集團周一(26日)發布聲明，要求GMO支付100萬美元，但該集團表明不會就範。

黑客集團周二中午再發表聲明，公布疑是GMO其中一名用戶的詳細個資，並揚言之後每天中午都會依次序公開用戶個資。

GMO對日本新聞網(JNN)表示，「目前不評論個案，之後將持續調查受害狀況並蒐集資訊」。

黑客集團已公布寫有個人姓名等資料的資訊，但暫未能確認個資的真偽。對此，GMO呼籲用戶，「使用防毒軟件全面檢查裝置」、「隔離必要資料及網絡並備份」、「關閉裝置電源」。

網絡攻擊 日本GMO網絡集團 日本GMO網絡集團

該集團亦指，從本月25日起已向部分客戶回收部分裝置，並請網絡安全專家調查及分析，尋找應對方法，同時已向警方備案並推動合作調查。有人工智能(AI)及資訊安全公司主動提供協助。

財務大臣片山皋月表示，與GMO遭入侵事件有關的外匯保證金交易公司當中，已有5間公司通報受害。

數碼大臣古川俊治表示，「政府在接獲受害機構提供的各種資訊後，會視具體情況採取必要的支援措施或對策。警方也會在接獲受害者通報後，視乎需要而展開調查」。

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