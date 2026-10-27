日本IT企業GMO遭勒索100萬美元拒付錢 黑客公開用戶個資

日本GMO網絡集團因拒付錢給黑客，部分用戶個資被公開。(資料圖片)

日本大型IT企業「GMO網絡集團」(GMO Internet Group)的外匯交易服務與Desktop Cloud服務早前遭黑客入侵並竊取資料，有用戶反映出現不明交易。黑客集團周二(27日)以GMO未應要求支付100萬美元(約780萬港元)為由，公開1名用戶的個人資料。

日本放送協會(NHK)、TBS等媒體報道，黑客集團周一(26日)發布聲明，要求GMO支付100萬美元，但該集團表明不會就範。

黑客集團周二中午再發表聲明，公布疑是GMO其中一名用戶的詳細個資，並揚言之後每天中午都會依次序公開用戶個資。

GMO對日本新聞網(JNN)表示，「目前不評論個案，之後將持續調查受害狀況並蒐集資訊」。