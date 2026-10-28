小泉進次郎出席東盟防長會議　料解說安保文件檢討進度

日本防衛大臣小泉進次郎宣布，將於28日起訪問菲律賓3天，出席東南亞國家聯盟（ASEAN）擴大國防部長會議，並與美國、南韓及菲律賓等國防長舉行雙邊會談。小泉表示，日本將持續為區域和平與穩定作出積極貢獻，並強調各國應尊重區域一體性與東盟中心性，提升預防衝突的能力，並在面臨危機時持續透過對話解決問題。 小泉在內閣會議後接受媒體訪問時表示，此行主要行程為出席東盟與日本、美國、南韓等國防務官員共同參與的擴大國防部長會議。他預計在會議上發表演說，強調各國應在尊重區域一體性與東盟中心性的前提下，加強合作，提升防止衝突發生的能力。

各國持續對話至關重要 小泉也指出，當區域面臨危機時，各國持續對話至關重要。他希望透過此次會議，促進各國在安全保障領域的溝通與合作，避免緊張局勢進一步升高。 除出席多邊會議外，小泉預計與美國、南韓及菲律賓等國防長分別舉行雙邊會談，確認各國在防衛領域的合作方向，並深化彼此的安全保障關係。

「誠實且透明度高」 小泉表示，日本將明確傳達持續為區域和平與穩定積極貢獻的立場，並強調日本將繼續成為「誠實且透明度高的合作夥伴」。此外，針對日本正在研議修訂的《國家安全保障戰略》等安全保障相關三份文件，他也表示，將在可公開的範圍內向各國說明目前的檢討進度。 日本政府近年持續強化與東南亞國家的防衛合作，並透過多邊安全對話及雙邊交流，促進區域穩定。此次小泉出席擴大國防部長會議，也將成為日本與東盟及美韓等國討論區域安全議題、確認防衛合作方向的重要場合。