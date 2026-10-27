《Call of Duty 4》北韓處決場景殘暴？ 脫北士兵：演得太客氣(有片)

《Call of Duty 4: Modern Warfare(決勝時刻：現代戰爭4)》以虛構的北韓入侵南韓爆發「第二次韓戰」為背景，劇情包括北韓領導層「兄妹政變」、軍隊闖入民宅搜捕處決叛徒等橋段引發熱議。YouTube頻道DimpleVideo邀請兩名已脫北的前北韓軍人Kwon Hyo-jin和Jung Min-woo評價。

電子遊戲大作《Call of Duty 4: Modern Warfare(決勝時刻：現代戰爭4)》近日推出，以虛構的北韓入侵南韓爆發「第二次韓戰」為背景，劇情包括北韓領導層「兄妹政變」、軍隊闖入民宅搜捕處決叛徒等橋段引發熱議，同樣在南韓輿論被批評，認為遊戲將兩韓社會的戰爭創傷娛樂化並不適合。而有 YouTube頻道直接找來了兩名前北韓軍人「脫北者」，觀看遊戲片段內容並分享是否寫實。

YouTube頻道DimpleVideo邀請兩名已脫北的前北韓軍人Kwon Hyo-jin和Jung Min-woo，他們看到遊戲中北韓軍隊闖入民宅逼問叛徒下落，最終進行處決「三代連坐」波及全村人的橋段，兩人的反應卻讓人意外，其中一人表示以真實北韓來說「這演得太客氣了」，因為士兵還會用敬語、不罵髒話，甚至諷刺這種程度「可以說是有保障人權了」，指如發生於現實「已是四處都是血」。另一人則表示，現實中只要有人脫北或單純有可疑之處，士兵會穿著鞋直接闖進門翻箱倒櫃，根本不會坐下來問話，而是直接動手攻擊，他懷疑是遊戲也有小孩子會玩，所以才會收斂許多。

談到遊戲中公開處決的場面，一人回憶自己2012年曾目睹一名邊境警備隊少尉因為協助他人脫北，少尉抓到後直接行刑，當時軍人們被要求全員觀看，事後大家連續3天吃不下飯，對他們來說，遊戲中的畫面還算比較文明。不過兩人也指出遊戲並不是完全寫實，像是北韓軍人根本沒防彈背心或那麼好的軍服，其中一人說自己當了9年兵都沒看過防彈背心，冬天連鞋子都沒有。

兩人認為，遊戲中北韓士兵的說話方式也多半參考了南韓影視作品對北韓的印象描寫，寫實程度如是100分滿分會給出50分評價。兩人亦覺得遊戲中漆黑無電的平壤市區、建築內部細節非常真實，就算只是通過遊戲，也能讓全世界更多人了解北韓的實情和人權問題。