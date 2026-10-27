墨西哥12歲女童遭性侵勒斃 祖母割頸慘死 群眾怒闖警局 拖出疑犯斬首(有片)

英國《太陽報》等報道，亞莉安娜(Ariana Cruz)與祖母米莉安(Miriam Alpuche)本月19日離家前往農場，從此一去不返。親友與當地居民萬分焦急、四處尋人，警員亦帶著搜救犬在區內進行地顫式搜查。女童母親伊澤爾(Itzel)在社交網心碎發文：「一想到你(女兒)可能遭遇不測，我就很害怕，心裡就像破了個大洞。」

令人髮指！墨西哥恰帕斯州(Chiapas)一名12歲女童與52歲祖母同遭毒手，其中女童遭惡漢性侵勒斃，祖母被連刺頸部、失血過多致死。嫲孫慘死，當地居民難掩怒火闖入警局，將2名疑犯強行拖出，其中一人更當場被斬首……

家屬悲痛發文：「我們的希望破滅了。跟著祖母走吧，我的小女孩，你們要一直在一起，直到最後。」

恰帕斯州檢察官豪爾赫指，驗屍報告顯示，米莉安頸部遭連刺數刀，最終失血過多身亡。孫女亞莉安娜被勒死，從身上傷痕判斷，她生前曾遭性侵。檢方表示，2名男子當時追趕受害人，將她們殺害後逃離現場。

直至本月21日，祖母米莉安的遺體在河邊被發現，身上裹著膠袋和防水布；兩天後，搜救犬隊伍也找到女童遺體。

案件曝光後，2名男子隨即被捕，分別是安德烈斯(Andres)以及阿曼多。他們被羈押在警局，上周六(24日)，大批憤怒民眾衝入警局放火，當場將2人捉走。

混亂中，安德烈斯被群眾拖到警局外斬首，阿曼多則被多人圍毆，保安部隊隨後介入，將他送院治理。阿曼多正被警方拘留，檢方正尋求判處監禁100年的最高刑罰。

恰帕斯州長愛德華多呼籲民眾不要動用私刑，強調在恰帕斯州，所有犯罪者都必須付出代價。他指出：「私刑無法達致和平，反而可能給無辜的人帶來更多痛苦和法律責任。暴力只會衍生更多暴力。我懇求大家保持理智，把正義交給司法機關來裁決。」