韓男3小時狂毆514次打死女友 驚揭虛構「國家」設懲罰制度以作操控

南韓首爾今年6月發生的一宗命案近日再受關注。SBS電視台調查節目《我想知道真相》追查案情時披露，一名全姓男子涉嫌在寓所內長時間虐打同居女友，最終釀成命案。據報全男涉連續3小時20分鐘對28歲林姓女友拳打腳踢，累計出手514次，林女最終被活生生打死。節目揭露，兩人曾共同建立名為「杜麗國」的虛構國家，制訂懲罰機制等制度，專家認為是男子控制女友的手段。全男承認曾毆打女友，但否認蓄意殺人，稱只是難受對方說謊而一時衝動犯案。

案發於6月20日。當日下午，全姓男子向當局報案，指同居女友突失去意識。救護人員趕抵首爾江西區一處住宅時，發現林女已無生命跡象。屋內閉路電視拍下整個過程。片段顯示，全男在約3小時20分鐘內，以拳打腳踢及使用工具等方式向女友施暴，共出手514次。驗屍結果顯示，她身上多處有傷痕，面部及身體布滿瘀傷，21條肋骨骨折、多個主要內臟破裂。節目邀請的法醫專家表示，涉案暴力程度猶如酷刑。

「懲罰將超乎想像」權力掌握在全男手中

隨着調查深入，節目組翻查林女留下的大量電子檔案及錄音紀錄，發現內容多次提及「국프(Gukpeu)」。據節目解釋，該詞意指「國家項目」，是兩人自行構想、名為「杜麗國」的虛構國度。據稱，「杜麗國」設有獨立的立法、司法及金融制度。林女負責撰寫條文，全男則將內容輸入電腦。全男辯稱，建立這套制度只是希望相處時減少衝突。

「杜麗國」部分條文內容駭人，包括「一旦說謊，將不再有任何人道待遇」、「懲罰開始後，任何辯解都於事無補」以及「懲罰將超乎想像」等條款，而實際執行懲罰的權力掌握在全男手中。