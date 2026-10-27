首爾貧民區九龍村火災 數十人自行疏散 總統李在明指示全力救災(多圖/有片)

位於南韓首爾江南區、被稱為「最後棚戶區(貧民區)」的九龍村(Guryong Village)周二(27日)下午發生火災，現場火勢猛烈、濃煙滾滾，大批消防員到場灌救，為防救援受阻，警方實施封路。韓媒報道，已有39名居民自行疏散，暫未有傷亡報告，初步估計是垃圾場首先起火。總統李在明指示動員所有可用資源全力救災。
韓聯社報道，九龍村於下午3時50分左右發生火災，消防部門接獲「疑似垃圾場發生大火」通報後，出動51輛消防車、6架直升機及168名消防員到場撲救。警方為配合救火工作，在九龍村入口處一帶實施封路。
韓媒News1報道，消防部門已啟動「二級」緊急應變，並全力投入滅火工作。九龍村其中2區起火初期冒出大量濃煙，火勢迅速向周邊蔓延。據報已有39名居民自行撤離，暫未有傷亡報告。
江南消防署消防行政科長金賢錫(音譯)表示，暫未確認有人員傷亡，滅火工作仍在進行，最終的傷亡情況有待核實。從現場畫面可見，大火入夜後仍未撲滅。
首爾住宅與社區公社官員表示，九龍村第2區和第3區內共有33名居民，在能夠取得聯絡的居民中，大多數人已安全撤離。
青瓦台首席發言人姜由楨表示，總統李在明下午接獲九龍村發生火災的報告後，指示動員所有可用資源投入滅火工作，全力救援並確保居民安全。
路透社報道，位於首爾高級住宅區江南區的九龍村，今年1月亦曾發生大火。