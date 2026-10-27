首爾貧民區九龍村火災 數十人自行疏散 總統李在明指示全力救災(多圖/有片)

位於南韓首爾江南區、被稱為「最後棚戶區(貧民區)」的九龍村(Guryong Village)周二(27日)下午發生火災，現場火勢猛烈、濃煙滾滾，大批消防員到場灌救，為防救援受阻，警方實施封路。韓媒報道，已有39名居民自行疏散，暫未有傷亡報告，初步估計是垃圾場首先起火。總統李在明指示動員所有可用資源全力救災。

韓聯社報道，九龍村於下午3時50分左右發生火災，消防部門接獲「疑似垃圾場發生大火」通報後，出動51輛消防車、6架直升機及168名消防員到場撲救。警方為配合救火工作，在九龍村入口處一帶實施封路。