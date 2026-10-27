紙飲管未必更環保 癌指標亦較高 韓研究︰膠飲管於16項評估10項表現最佳

不少地方近年以紙飲管取代塑膠飲管，期望減少環境污染。但南韓一項政府委託研究顯示，若從原料生產、使用以至最終棄置的整個生命周期計算環境影響，紙飲管的部分指標反而較傳統塑膠飲管遜色，其中人體致癌相關影響指標更高出6.33倍。 有關研究由南韓氣候、能源及環境部委託進行，並由執政國民力量黨議員金威相公開。研究比較4類飲管，包括傳統塑膠飲管、紙飲管、生物可分解塑膠飲管及植物基塑膠(Bio-PE)飲管，並就16個環境類別進行評估，範圍涵蓋原材料生產以至廢棄處理的整個過程。

研究顯示，相較於傳統塑膠飲管，紙飲管的人體致癌影響指標高出6.33倍，酸化影響(即可能導致酸雨及生態環境酸化的潛在影響)則高出2.04倍。其他材料所製的飲管，在這兩項評估的表現亦未見理想，其中甘蔗等植物原料製成的植物基塑膠(Bio-PE)飲管，在人體致癌影響指標上達傳統塑膠飲管的16.18倍，酸化影響亦高5.9倍；生物可分解塑膠飲管，則分別高出3.34倍及1.98倍。但報告強調上述人體致癌影響指標屬模型推算結果，並非直接反映消費者使用飲管後的實際患癌風險。

研究假設，廢棄飲管中有73.6%會被焚化處理，其餘26.4%送往堆填區，相關數據來自南韓全國廢物統計。按上述廢物處理模式推算，傳統塑膠飲管在16項評估類別中，有10項錄得最低環境影響，包括氣候變化、酸化、懸浮粒子及人體毒性等。相反，植物基塑膠(Bio-PE)飲管在臭氧層耗損、酸化及煙霧形成等10項指標中錄得最高影響，是4類飲管中表現最差的一種。紙飲管則在3項類別中影響最大，生物可分解塑膠飲管則有2項。 紙飲管等產品防水塗層 或令其不易分解

研究亦指出，紙飲管雖然經常被宣傳為可回收產品，但實際上以上各類材質的飲管，均難以回收。研究人員表示，由於飲管體積細小，回收分類設施難以有效分類；而飲管上的塗層及黏合劑亦會妨礙回收處理；部分防水塗層更令紙飲管不易分解。報告同時指出，植物基塑膠(Bio-PE)雖以甘蔗等可再生植物原料製成，但其化學結構與傳統聚乙烯相同，並不會自然分解，與生物可分解塑膠屬不同類別。 報告附帶的1,001人調查顯示，87.5%受訪者表示較喜歡塑膠飲管；54.4%支持商戶僅在顧客提出要求時才提供飲管。研究團隊建議商戶不應預設提供任何即棄飲管，而是在顧客有需要時才按要求供應。南韓政府自2022年11月起限制咖啡店及餐廳使用塑膠飲管，但因公眾質疑政策成效，加上社會反彈聲音，當局於2023年11月宣布無限期延長執法寬限期。