以哈戰爭後首次大選 內塔尼亞胡能否續任成焦點

以色列議會選舉於當地時間周二舉行，將選出新一屆議會120名議員。今次是2023年10月巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列、觸發新一輪以哈衝突以來，以國首次舉行議會選舉，選前支持度落後的現任總理內塔尼亞胡陣營能否繼續執政，為最大焦點。以色列過去從未有單一政黨獨自贏得議會多數席位，組建聯合政府是常態，亦是決定內塔尼亞胡會否下台的關鍵。 此次選舉約有730萬名合資格選民，在全國約1.2萬個票站投票，投票結束後將公布票站調查結果，初步點票結果預計周三揭曉。以色列實行比例代表制，各黨按得票比例獲得議會席位，但須獲最少3.25%選票才能進入議會。能否獨取或結盟獲得過半數即61席是執政關鍵。

中間偏右陣營緊逼 組閣形勢難料 內塔尼亞胡領導的右翼陣營，以及中間偏右的以軍前總參謀長埃森科特領導的反對陣營，選前民望膠著，料雙方均難以獨自取得多數席位，但正面對貪污指控內塔尼亞胡所領導的陣營支持度落後。選前推算執政聯盟或只得50席，埃森科特領導的反對派或獲52至56席。 過去3年多來，以色列在多條戰線的軍事行動持續衝擊中東局勢，亦影響國內政治格局，國家安全及政府責任是此次選舉核心議題。內塔尼亞胡領導的利庫德集團主要靠保守派和民族主義選民支持，強調以色列近年來在加沙、黎巴嫩及伊朗取得的「軍事成就」，來鞏固其維護國家安全的政治形象；其傳統盟友包括極右翼猶太力量黨、宗教猶太復國主義黨以及聖經猶太教聯盟黨等宗教政黨。

至於埃森科特領導的正直黨則主張恢復公眾對政府的信任，要求對哈馬斯襲擊以色列及所涉的安全失誤展開調查。分析指，埃森科特欲以其軍方背景，吸引對現政府不滿但同樣重視國家安全的中間派和溫和右翼選民。他聲言不會像內塔尼亞胡般毫無責任感，會關顧受戰火摧殘的民眾，並強調不排除以武力阻止伊朗獲取核武，亦反對與巴勒斯坦的兩國方案。 美國總統特朗普早前發文，公開支持內塔尼亞胡，被指有助爭取搖擺選民支持，但效果有限。若選舉後兩大陣營均未獲多數席位，或將再次陷入漫長的組閣談判，甚至重新選舉。除主要政黨外，阿拉伯裔選民的投票率以及小黨派能否跨過議會門檻，或成左右選舉結果的關鍵。伊朗外交部發言人表示，無論是誰在以色列議會選舉中獲勝，對伊朗而言並無分別，指「以色列的一貫行徑表明，它給西亞地區帶來的只有暴力和屠殺」。