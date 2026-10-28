60分鐘影片用1.5倍速睇幾耐？　一道數學題吸1400萬流量

不少人現時追劇或觀看YouTube影片，預到不太想仔細觀看的情節，會習慣加速播放，但你知不知道一部60分鐘的影片，如果使用1.5倍速觀看的話，看完要花多久時間嗎？日本教材上一條數學題在社交平台引發熱議，結果許多人都答錯。 有日本網民周一(26日)在社交平台X分享了一道教材上的數學題，題目是「我準備看一部60分鐘的影片，因為我是個急性子，所以用1.5倍速觀看。請問看完這部影片花了多少分鐘？」

這篇帖文已經吸引了超過1400萬人次瀏覽，有大量網民回答。不少人直覺就給出答案是45分鐘，因為一倍速是60分鐘、2倍速是30分鐘，1.5倍速會被認為就是它們的中間值45分鐘，混淆「速度」與「時間」的比例換算，誤把「速度提升50%」聯想為「時間打75 折」，還笑言「很簡單啊」、「小學3年級學生都知道！」 但正確答案其實是40分鐘，因為用1.5倍速觀看，所以會用掉1至1.5的時間，乘於影片時長60分鐘，得出的答案就是40分鐘。1.5倍速觀看就是1秒鐘的時間看1.5秒鐘的內容，也就2秒鐘看3秒鐘內容，所以花費時間是原本時間的三分之二，如此也能輕鬆得到正確解答。

還有網民們笑稱，雖然數學上的答案是40分鐘，但是實際上可能花不到30分鐘，因為心急人士到中間仍會「按捺不住」不停地跳過某些橋段。亦有人諷刺，「若計YouTube廣告，總共應是42分鐘。」