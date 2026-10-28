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出版：2026-Oct-28 12:45
更新：2026-Oct-28 12:45

敗選弗拉維奧赴美　盧拉批可恥：無做虧心事就唔駛驚

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盧拉批弗拉維奧赴美是可恥行為。（圖／美聯社）

盧拉批弗拉維奧赴美是可恥行為。（圖／美聯社）

巴西總統盧拉27日公開批評，總統大選落敗的右翼參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在敗選後離開巴西前往美國，是一種「可恥的行為」。盧拉強調，弗拉維奧應該留在國內證明自己的清白，而不是在面臨司法調查之際離境。

盧拉27日在巴西首都巴西利亞出席支持者活動時表示，他剛得知弗拉維奧已經離開巴西，對此感到不以為然。他以「不做虧心事，就不必害怕」的意思指出，弗拉維奧洛若沒有做錯事，就應留在國內面對相關調查，證明自己沒有不法行為。

尚未正式承認敗選

弗拉維奧是巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子，25日總統選舉第二輪投票中敗給尋求第四個總統任期的盧拉。弗拉維奧尚未正式承認敗選，並以選舉過程存在疑慮為由，表示將尋求撤銷選舉結果。

根據路透社報導，弗拉維奧因涉及洗錢疑雲，遭巴西最高法院下令在24小時內交出護照。他否認有任何不法行為，但期限屆滿後仍未交出護照，相關證件隨後遭到註銷。巴西聯邦警察一名高階官員表示，弗拉維奧並未透過任何正常移民查驗管道離境。

Cut 1791164382 QlUpqF3 國家主席習近平與巴西總統盧拉通電話。（法新社資料圖片） 巴西總統大選第二輪選舉結束，左翼勞工黨候選人、現任總統盧拉（Lula da Silva）勝出，成功連任將展開史無前例的第四個總統任期。(路透社) 巴西總統選舉 盧拉(中)成功連任。(美聯社)巴西總統

「又一次被操弄的選舉」

美國國務院一名高階官員則表示，美方將核發簽證，允許弗拉維奧及其家人入境美國。消息曝光後，外界關注此事是否進一步加深巴西與美國之間的政治緊張關係。

盧拉先前曾指控華府試圖介入巴西政治、協助博爾索納羅家族重新掌權。美國總統特朗普則曾質疑巴西大選的公正性，稱選舉看起來像是「又一次被操弄的選舉」。

弗拉維奧敗選後離境，也讓外界聯想到其父親的經歷。博爾索納羅於2022年敗給盧拉後曾前往美國，返國後因涉及策劃政變遭判處27年徒刑。如今弗拉維奧在敗選後離開巴西，且面臨司法調查，勢將使巴西政壇的對立與司法爭議持續延燒。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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