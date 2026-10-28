敗選弗拉維奧赴美　盧拉批可恥：無做虧心事就唔駛驚

巴西總統盧拉27日公開批評，總統大選落敗的右翼參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在敗選後離開巴西前往美國，是一種「可恥的行為」。盧拉強調，弗拉維奧應該留在國內證明自己的清白，而不是在面臨司法調查之際離境。

盧拉27日在巴西首都巴西利亞出席支持者活動時表示，他剛得知弗拉維奧已經離開巴西，對此感到不以為然。他以「不做虧心事，就不必害怕」的意思指出，弗拉維奧洛若沒有做錯事，就應留在國內面對相關調查，證明自己沒有不法行為。