路透：盧拉連任鞏固與中國關係　挫特朗普「唐羅主義」

巴西總統盧拉成功連任，重挫美國總統特朗普企圖擴大美國在拉丁美洲影響力、遏制中國勢力的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。路透社27日分析指出，盧拉將再執政4年，這位長期反對美國過度干預拉美事務的左派領袖持續掌權，可能進一步強化巴西與中國的經貿關係，也為華府的區域戰略帶來挑戰。 盧拉25日在聖保羅的勝選集會上向支持者表示：「我們不是任何人的後院！」這番話被視為對特朗普政府的回應，凸顯巴西不願被任何大國左右，也不會輕易放棄對能源、礦產及亞馬遜雨林等重要資源的主導權。

主張美國主導西半球 特朗普提出的「唐羅主義」，是以美國19世紀的「門羅主義」為基礎，主張美國應在西半球維持主導地位，並防止中國擴大影響力。路透社分析指出，若特朗普支持的右翼候選人弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）勝選，將更有利於華府推動相關政策；如今盧拉連任，則可能迫使美國重新評估在拉丁美洲的布局。 巴西與中國的經貿關係，是這場地緣政治角力的關鍵。中國自2009年起成為巴西最大貿易夥伴，巴西對中國的出口額目前約為對美出口的3倍，從中國進口的金額也約為自美國進口的2倍。特朗普關稅政策促使中國增加採購巴西農產品，中東戰事造成能源供應變化，也進一步推動巴西與中國的貿易往來。

擁全球約20%稀土儲量 巴西的戰略價值不僅在於農產品。報道指出，巴西擁有全球約20%的稀土儲量，也是半導體、再生能源、機械人及國防產業所需多種關鍵礦產的重要生產國。此外，巴西也是全球重要農業供應國，在甘蔗、大豆、棉花、牛肉及玉米等產品市場佔有重要地位。隨着美中競爭延伸至人工智能、能源與關鍵原物料供應鏈，巴西的重要性更加突出。 不過，盧拉連任並不代表巴西將全面倒向中國。盧拉政府仍須在美中兩大強權之間維持外交與經貿平衡，並爭取對巴西最有利的合作條件。路透社指出，盧拉也面臨國內政治阻力、國會僵局及財政與經濟成長疑慮，這些因素都可能限制其對外談判空間。