特朗普稱將正式禁用「人工智能」一詞 改用「超級智能」更準確

美國總統特朗普周二(27日)宣布，他將在「所有相關文件及其他一切場合」禁用「人工智能」(AI)一詞，並批評《華爾街日報》使用AI一詞，而非他偏好的「超級智能」(SI)。 特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「我們很快會正式禁止所有相關文件及其他一切場合使用『人工智能』(Artificial Intelligence, AI)一詞，因為這個名稱不準確。」續指：「『華爾街日報』何時才會開始將『人工智能』稱為『超級智能』(Super Intelligence, SI)？『人工智能』這個名稱非常糟糕又不準確，其他人幾乎都在用『超級智能』，或很快就會使用這個名稱。」

特朗普上月初在聯合國大會發言時表示，美國將在文件中將把AI改稱為SI，其後簽署行政命令，指示政府部門改用SI，而非AI。他早前再發文揚言，白宮「將任何使用『人工智能』一詞而非廣為接受且更準確的新詞『超級智能』的人視為敵人！」

特朗普在聯合國大會上表示：「美國也完全反對任何試圖建立全球性機制以控制目前備受討論的人工智能的做法，以下我們將稱之為超級智能，改個名字。」他接著說：「使用『人工』這個字眼會讓智慧聽起來像是假的。它並不假，實際上非常驚人。但我們必須謹慎。事實上，它與這個名稱所表達的意思完全相反。」 特朗普本月宣布成立「超級智能部隊」(Super Intelligence Force)，由國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)領導。他在Truth Social發文指：「超級智能部隊的任務是協調聯邦政府的各項工作，確保美國在超級智能領域持續領先全球。許多人認為超級智能的影響比工業革命和互聯網大，將保障所有美國人的利益，改善他們的生活。」

超級智能部隊將負責協調聯邦政府「與消費者、公益團體、宗教組織、關鍵基建經營者及超級智能企業的交流和合作」。