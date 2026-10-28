日本多地氣溫驟降 札幌、函館、青森下初雪

氣象廳今年宣布東京與近畿地區吹起「寒風」的時間，較去年提早6天。東京都市區清晨5時20分觀測到最大瞬間風速每秒16.9公尺的西北風。滋賀縣彥根市凌晨2時左右，亦觀測到最大瞬間風速每秒15.2公尺的北北西風。

共同社、日本放送協會(NHK)、青森電視台等報道，氣象廳宣布，東京與近畿地區颳起宣告冬季來臨的「寒風」。秋冬交替之際，首度颳起每秒8公尺以上的北風，氣象廳便會公布颳起「寒風」。

日本多地因冬季型氣壓分布而氣溫驟降，周三(28日)上午在青森市酸湯地區錄得全國最低氣溫零下3.8度，當地積雪達22厘米。氣象廳宣布，北海道札幌市、函館市、青森縣青森市等地降下初雪。

因為冬季型氣壓分布，周三日本多地氣溫驟降，其中北海道真狩村上午錄得零下2.6度。日本冬季型氣壓分布是指高氣壓與低氣壓分別位於日本西邊與東邊，在氣壓「西高東低」的情況下，位於日本附近的等壓線幾乎呈現南北延伸，將吹起北風，且可能降雪。

北海道的橫津岳、青森縣的岩木山，以及橫跨宮城縣和山形縣的藏王山，還有橫跨石川縣與岐阜縣的白山出現「初冠雪」。根據日本氣象廳定義，「初冠雪」是指8月到翌年7月31日之間山頂附近首度積雪。

北海道的札幌管區氣象台指出，札幌市今年下初雪，較往年平均日期相同，但比去年遲了5天，而札幌正受到相當於12月上旬的寒冷天氣影響。

另外，青森市睽違16年，首度在10月下初雪。時常在冬季降下大雪的青森市酸湯地區，上午10時觀測到22厘米積雪。