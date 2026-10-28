FBI前副局長籲美國人仿效英國　備3天應急物資防動盪

美國聯邦調查局（FBI）前副局長邦吉諾（Dan Bongino）近日發出警告，呼籲全美民眾立即為家庭準備至少3天份的糧食、飲用水及緊急備援物資，以因應可能發生的停電、網絡攻擊或其他突發危機。他強調，提前做好準備並非製造恐慌，而是在局勢動盪時保護自己與家人的必要措施。 根據美國媒體Mediaite及英國媒體UNILAD報道，邦吉諾26日在個人主持的節目《丹・邦吉諾騷》（The Dan Bongino Show）中，談及英國及其他國家近期發布的緊急應變準備建議，呼籲民眾不要忽視相關警訊，應儘早備妥基本生活物資。

邦吉諾建議，家庭應準備緊急收音機、備用電池、不易腐敗的食物，以及雨水收集設備、飲用水過濾器和淨水錠。他提醒，平時可能不會用到這些物資，但一旦發生重大事故，家中若缺乏食物與飲水，將使家人陷入困境。 事前準備避免恐慌 邦吉諾表示，面對動盪局勢，最重要的是避免恐慌。他以自身過去在美國特勤局（Secret Service）工作的經歷為例，指出在安全勤務中，恐慌可能造成嚴重後果。他認為，事先做好準備，才能降低不確定性帶來的焦慮。 他也將家庭應急準備與美國國防部的規劃相提並論。根據美媒報道，美國國防部正推動名為「要塞」（FORTRESS）的計劃，目標是讓美國本土主要軍事基地在失去民用基礎設施支援的情況下，仍能自主運作至少90天。相關規劃涵蓋電力、供水、燃料及通訊等關鍵系統，以降低軍事基地對外部供應的依賴。

英建議民眾儲備3天必須品 邦吉諾表示，既然軍方正設法強化基地的自主應變能力，民眾也應為自己的住宅做好準備。他呼籲家庭建立基本的緊急物資儲備，以免突發事件發生時，必須依賴已經中斷的供應系統。 這波呼籲也與英國近期推出的防災宣導措施相呼應。路透社報道，英國政府23日宣布推動「Be Ready」準備行動，建議民眾在家中儲備至少3天份的飲用水及不易腐敗的食物，以因應網絡攻擊、極端天氣及其他可能造成公共服務中斷的危機。歐盟也曾建議民眾準備足以應付72小時的基本應急物資，包括食物、飲水、現金及行動電源。