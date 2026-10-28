死神來了｜陽台吐口水觸及高壓電 男子遭強電流擊中慘死

印度中央邦維迪沙地區一名65歲男子在租住房屋的三樓陽台吐口水，豈料唾液接觸到下方的1.1萬伏高壓電線，導致他瞬間遭強電流擊中，全身多處嚴重灼傷，送院搶救後不治身亡。(網上圖片)

吐口水竟成致死原因！印度中央邦維迪沙地區一名65歲男子在租住房屋的三樓陽台吐口水，豈料唾液接觸到下方的1.1萬伏高壓電線，導致他瞬間遭強電流擊中，全身多處嚴重灼傷，送院搶救後不治身亡。

據印媒報道，事件發生於10月23日下午約1時，死者古普塔（Prabhu Lal Gupta）是一名石匠，他從站在住處三樓陽台嚼食菸草，隨口吐出的唾液竟接觸到下方的高壓電線，當場癱倒在陽台圍牆上，近居民發現後查看，並立即通報警方及救護人員，古普塔送醫後宣告不治。

古普塔過去10年一直租住在這棟房子裡。房東表示，當時古普塔正在三樓製作櫥櫃，期間走到陽台準備吐出口中的菸草時，不慎接觸到1.1萬伏特的高壓電線，觸電身亡。當地專家指，在特定條件下，1.1萬伏的輸電線路可能會產生電弧。如果陽台距離導線夠近，電流可能會透過空氣傳播。如果電流通過人體形成通路，由此產生的電擊可能導致嚴重燒傷甚至死亡。