死神來了｜陽台吐口水觸及高壓電 男子遭強電流擊中慘死

吐口水竟成致死原因！印度中央邦維迪沙地區一名65歲男子在租住房屋的三樓陽台吐口水，豈料唾液接觸到下方的1.1萬伏高壓電線，導致他瞬間遭強電流擊中，全身多處嚴重灼傷，送院搶救後不治身亡。
據印媒報道，事件發生於10月23日下午約1時，死者古普塔（Prabhu Lal Gupta）是一名石匠，他從站在住處三樓陽台嚼食菸草，隨口吐出的唾液竟接觸到下方的高壓電線，當場癱倒在陽台圍牆上，近居民發現後查看，並立即通報警方及救護人員，古普塔送醫後宣告不治。
古普塔過去10年一直租住在這棟房子裡。房東表示，當時古普塔正在三樓製作櫥櫃，期間走到陽台準備吐出口中的菸草時，不慎接觸到1.1萬伏特的高壓電線，觸電身亡。當地專家指，在特定條件下，1.1萬伏的輸電線路可能會產生電弧。如果陽台距離導線夠近，電流可能會透過空氣傳播。如果電流通過人體形成通路，由此產生的電擊可能導致嚴重燒傷甚至死亡。
陽台距離導線夠近 電流透過空氣傳播
事件引發當地居民的憤怒，他們指責電力公司無視他們的投訴，指當地的電線桿、電線和配電變壓器狀況很差，居民曾多次投訴高壓電線靠近房屋危險，但他們的訴求一直未解決。房東表示她曾多次與電力部門官員聯繫，要求移除這條路線。她說，官員曾向她保證會遷移線路，之後卻沒有任何行動。
當地警察局表示，目前已就觸電事故展開深入調查。當地市議員表示，居民早已多次向電力部門反映，高壓電線過於接近民宅的危險問題。儘管過去發生了多次事故，但該問題仍未解決。他警告，若電力部門未能儘快解決問題，當地居民將發起抗議。