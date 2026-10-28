美國郵輪因燃油費高昂中止環遊世界　約200乘客被迫柬埔寨落船

美國一艘郵輪在柬埔寨決定中止為期3年的環遊世界之旅，原因是燃油價格高企。船上約200名乘客被迫要在柬埔寨西港下船。 郵輪奧德塞號（MV Odyssey）在兩年前出發，展開環遊七大洲的旅程，當時郵輪以「長期海上居住」以及「環球旅行」為賣點，並暐可以讓奧德塞號成為乘客的「永久居所」，船上的套房終身使用價格更是以23萬美元起計。不過當郵輪駛至柬埔寨的西哈努克港後，就未有出港的日期。位於美國佛羅里達的營業公司「Villa Vie Residences」表示，受到伊朗戰事的影響，在亞洲的部份地區，每間客房每月的燃油開支，就由以往平均1,800美元增至6,000甚至8,000美元，郵輪公司指，雖然嘗試過放慢航程以及延長停留時間來減少油耗，但成本依然在增長。

郵輪公司指無力再承擔虧損 郵輪公司在星期二（27日）表示：「我們已無力繼續承擔航程產生的運營虧損。將全部成本增加轉嫁給乘客，也並非切實可行的解決方案。我們目前的工作重點是為乘客、船員及員工提供支援。公司正與乘客合作，協調下船事宜並安排臨時住所。」公司表示，他們也在尋求重組。其中一位乘客就指：「公司根本沒提供任何實質性幫助，我們甚至無法自行離開港口，最後只能由接駁巴士將我們送到柬埔寨西哈努克市的市中心。」他續指：「他們甚至連一份酒店名單都沒提供，更不用說協助我們前往酒店或承擔住宿費用。」

奧德塞號在1993年建造，之後經歷過多次的易手。今次的行程在2024年10月從北愛爾蘭的貝爾法斯特出發，預定航程是3年半。據西港官員表示，郵輪在上周五進入起停泊，原定是今日離開。船上有203名乘客，當中多數為美國人，還有156名乘員。