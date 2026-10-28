日本入籍中國男涉協助偽造證書再被捕　為富裕家庭移民

日本警視廳在今日（28日）公布，再拘捕一名入籍日本的中國男子，原名王鵬程的藍澤鵬程以及另外2名女性。他被指協助中國的富裕家庭，以偽造證書等方式，取得日本的居留簽證。

王鵬程被指，在去年12月5日，為中國籍女子的57歲女子庄怡取得偽造的碩士證書，並偽造文件慌稱庄女將為一家醫療顧問機構工作，目的是為庄女申請日本的高階技能專業簽證。在王男向客戶提供的說明表示，只要支付60萬美元的費用，就可以最快1年內為相關人士取得日本永久居留許可，並表示當中15萬美元會作為「薪金」回贈。警視廳指，王男估計為30至40名中國人申請到日本的高階技能簽證入境。