日本入籍中國男涉協助偽造證書再被捕　為富裕家庭移民

日本警視廳在今日（28日）公布，再拘捕一名入籍日本的中國男子，原名王鵬程的藍澤鵬程以及另外2名女性。他被指協助中國的富裕家庭，以偽造證書等方式，取得日本的居留簽證。
王鵬程被指，在去年12月5日，為中國籍女子的57歲女子庄怡取得偽造的碩士證書，並偽造文件慌稱庄女將為一家醫療顧問機構工作，目的是為庄女申請日本的高階技能專業簽證。在王男向客戶提供的說明表示，只要支付60萬美元的費用，就可以最快1年內為相關人士取得日本永久居留許可，並表示當中15萬美元會作為「薪金」回贈。警視廳指，王男估計為30至40名中國人申請到日本的高階技能簽證入境。
收60萬美金助移居日本
庄女在向警察供稱，一切都是王男所做。她表示：「他告訴我可以合法取得永久居留資格，所以我付了60萬美元絡他。我並沒有如他說的大學畢業，也沒打算在那公司工作。」庄女表示，自己是透過第三者介紹認識王男。同案被捕還包括有關醫療顧問公司的女職員，該職員表示，是由王男向她提供有關文件及辦理居留資格，她從沒見過庄女。
王鵬程在今年6月已因為另一宗涉嫌偽造文件，為一名中國籍女子取得日本居留權，與中文名汪抒穎的太太藍澤奧莉維亞被捕。他在被捕前一個月，更作為日本NHK介紹「潤日」中國人的主角受訪問。警視廳表示，王男目前仍否認所有指控。