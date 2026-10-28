烏干達食人魔血祭女子 15年吃掉38人 知名牧師一家遇害

非洲國家烏干達發生恐怖「食人魔」連環殺人案，一名男子涉嫌2010年至25年間在不同地區殘殺至少38人，並吃下受害人的肉。經警方調查後，烏干達軍方近日將疑犯拘捕，軍方高層揚言會對他公開審訊，「一定會處決他」。
《Daily Monitor》等報道，烏干達國防軍總司令凱內魯加巴將軍周一(26日)在社交平台發文宣布：「我很高興通知同胞們，安全部隊已成功拘捕邪惡的摩西(Mujurizi Moses)。他是烏干達史上最殘暴的連環殺人狂及食人魔，2010年至25年間，於Masaka、Ibanda以及Kazo等地殺害並吃掉38人。我們會公審他，一定會處決他。」
警方指出，摩西的殺人手法極之兇殘，且事先策劃。他會鎖定整個家庭為目標，趁夜深人靜時在住宅的牆壁鑽洞潛入，持刀將屋內所有人斬死，再吃肉。調查發現，受害人包括當地知名的基督教五旬節教會牧師穆甘貝(Steven Mugambe)及其家人。
案件之所以曝光，是因為多名民眾報案指家人失蹤，警方展開大規模調查，發現Greater Masaka地區有多宗手法相似的殺人案，共有35人死亡。
報道指，摩西犯案纍纍，過去曾多次被捕，但都成功逃獄或在有爭議的情況下獲釋，結果有更多無辜民眾受害。
Greater Masaka地區一名女子上月28日被殺，調查發現，摩西涉嫌以談戀愛、結婚為藉口誘騙受害人到一處地點進行「血祭」，將她殺害。針對此案，摩西被指控謀殺、人口販運等。當局已擴大調查，檢視部分懸案及失蹤人口案件，以調查是否與摩西有關。