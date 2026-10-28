烏干達食人魔血祭女子 15年吃掉38人 知名牧師一家遇害

非洲國家烏干達發生恐怖「食人魔」連環殺人案，一名男子涉嫌2010年至25年間在不同地區殘殺至少38人，並吃下受害人的肉。經警方調查後，烏干達軍方近日將疑犯拘捕，軍方高層揚言會對他公開審訊，「一定會處決他」。

《Daily Monitor》等報道，烏干達國防軍總司令凱內魯加巴將軍周一(26日)在社交平台發文宣布：「我很高興通知同胞們，安全部隊已成功拘捕邪惡的摩西(Mujurizi Moses)。他是烏干達史上最殘暴的連環殺人狂及食人魔，2010年至25年間，於Masaka、Ibanda以及Kazo等地殺害並吃掉38人。我們會公審他，一定會處決他。」