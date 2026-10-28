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國際
出版：2026-Oct-28 17:44
更新：2026-Oct-28 17:44

西班牙兩列高鐵相撞至少46死　兩節車廂出軌(有片)

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西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X)

西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X)

西班牙托萊多省洛斯耶韋內斯市於當地時間周三（28日）早上近9時發生兩列高鐵相撞事故，當地傳媒指至少導致46人死亡、數十人受傷，有兩節車廂在事故中出軌。受事件影響，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。

報道指兩列高鐵均由馬德里來往西維爾，引當局初步推測調查認為，事故可能是人為失誤造成。

西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片)

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