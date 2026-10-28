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國際
出版：2026-Oct-28 17:44
更新：2026-Oct-28 18:44

西班牙兩列高鐵相撞50死179傷　兩節車廂出軌 有中國公民輕傷(有片)

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西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X)

西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X)

西班牙托萊多省洛斯耶韋內斯市於當地時間周三（28日）早上近9時發生兩列高鐵相撞事故，當地傳媒指至少導致50人死亡、179人受傷，有兩節車廂在事故中出軌。受事件影響，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。首相桑切斯表示，對事故深感震驚，馬德里市政府取消了原定於當天舉行的所有活動。

不排除人為失誤造成追尾

在列車上的一名中國公民表示，與其同行的3名中國公民中有人受輕傷，車上乘客正被疏散。

報道指兩列高鐵均由馬德里來往西維爾，兩列列車在距離馬德里大約70公里的托萊多相撞，當局初步推測調查認為，不排除事故是列車追尾及人為失誤造成，控制中心的操作人員向後一列列車發出了允許繼續行駛的指令



西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片)

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