西班牙兩列高鐵相撞64死179傷　兩節車廂出軌 有中國公民輕傷(有片)

22:30 更新︰增至最少64人死亡
西班牙托萊多省洛斯耶韋內斯市於當地時間周三（28日）早上近9時發生兩列高鐵相撞事故，當地傳媒指至少導致64人死亡、179人受傷，有兩節車廂在事故中出軌。受事件影響，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。首相桑切斯表示，對事故深感震驚，馬德里市政府取消了原定於當天舉行的所有活動。
不排除人為失誤造成追尾
在列車上的一名中國公民表示，與其同行的3名中國公民中有人受輕傷，車上乘客正被疏散。
報道指兩列高鐵均由馬德里來往西維爾，兩列列車在距離馬德里大約70公里的托萊多相撞，當局初步推測調查認為，不排除事故是列車追尾及人為失誤造成，控制中心的操作人員向後一列列車發出了允許繼續行駛的指令。
At least 39 people have been killed after two high-speed trains collided on Spain’s Madrid-Andalusia rail line. Several carriages derailed, with two reportedly plunging down an embankment. https://t.co/0eUmzJ3glQ— Third Column (@ThirdColumn) October 28, 2026
🔴 #ÚLTIMAHORA | Fernando Seco, pasajero del accidente ferroviario en el vagón 2, en @esRadio: "La vía del tren ha atravesado el ave en el vagón número 3 📹 Ignacio Marín https://t.co/5ZgyDaOamU— Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026