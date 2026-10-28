墨西哥18歲少女玩機動遊戲 安全壓桿突鬆開 拋飛墮地亡(有片)

墨西哥一名18歲少女日前到嘉年華會遊玩，玩「大鐘擺」(The Pendulum)機動遊戲時，座位上的安全壓桿突然鬆開，少女當場飛出座位，重重摔落地面，最終傷重不治。少女被拋出的恐怖瞬間剛好被現場遊客拍下，相當驚嚇……

英國《每日郵報》等媒體報道，事發於墨西哥海濱度假城市卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)，當日正舉行傳統嘉年華會，18歲少女特佐科(Gabriela Rodriguez Tezoco)玩名為「大鐘擺」的高空旋轉機動遊戲，卻不幸墮進鬼門關。

從社交平台「X」本月23日上傳的現場影片可見，當時機動遊戲高速轉動，特佐科突然飛出座位，在半空快速翻了數圈後墮地。有民眾見到「空中飛人」瞬間嚇得連聲尖叫，有人上前查看。報道指，特佐科重摔在地，身受重傷，隨即被送院搶救，最終傷重不治。