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出版：2026-Oct-28 20:01
更新：2026-Oct-28 20:01

墨西哥18歲少女玩機動遊戲 安全壓桿突鬆開 拋飛墮地亡(有片)

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墨西哥機動遊戲意外

機動遊戲高速轉動時，安全壓桿突然鬆開，少女瞬間拋出座位。(互聯網)

墨西哥一名18歲少女日前到嘉年華會遊玩，玩「大鐘擺」(The Pendulum)機動遊戲時，座位上的安全壓桿突然鬆開，少女當場飛出座位，重重摔落地面，最終傷重不治。少女被拋出的恐怖瞬間剛好被現場遊客拍下，相當驚嚇……

英國《每日郵報》等媒體報道，事發於墨西哥海濱度假城市卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)，當日正舉行傳統嘉年華會，18歲少女特佐科(Gabriela Rodriguez Tezoco)玩名為「大鐘擺」的高空旋轉機動遊戲，卻不幸墮進鬼門關。

從社交平台「X」本月23日上傳的現場影片可見，當時機動遊戲高速轉動，特佐科突然飛出座位，在半空快速翻了數圈後墮地。有民眾見到「空中飛人」瞬間嚇得連聲尖叫，有人上前查看。報道指，特佐科重摔在地，身受重傷，隨即被送院搶救，最終傷重不治。

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警方初步調查發現，事發時，特佐科座位上的壓肩式安全壓桿突然鬆脫彈開，導致她拋飛。

特佐科不久前從下加利福尼亞州高中學院畢業，校方在社交網發文悼念。洛斯卡波斯市長阿貢德斯表示，涉事的機動遊戲已關閉並進行安全檢查，同時園區內的所有遊樂設施亦須進行全面檢查。

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