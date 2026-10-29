疑涉人為失誤 中國公民輕傷 西班牙高鐵追撞至少64死179傷

涉事兩列列車分別隸屬西班牙國家鐵路公司及伊爾約(Iryo)公司，事發時一列載有397名乘客的西班牙國鐵列車，在托萊多附近追撞一列停在路軌上的伊爾約列車，後者載有147名乘客。

疑控制中心錯誤放行列車肇禍

有報道指，事發前鐵路安全系統曾故障，現場附近約8列列車一度停駛。其後恢復行車時，停在路軌上的伊爾約列車未能重新啟動，但控制中心一名操作員懷疑錯誤向後方列車發出繼續行駛指示，最終釀成追撞慘劇。當局初步調查亦指，不排除事涉人為失誤，但具體原因有待確認。

有乘客表示，事發時目睹車廂被撞至飛起，有人在撞擊後被拋離座位甚至拋出車外。一名生還者憶述：「我當時正在用筆記本電腦工作，突然感到一股強烈的加速，然後就撞到了前面的座位上。人們被甩出車外……我們一點一點地爬出車廂，發現列車傾斜了。很多人受傷，很多人受驚。」當時身處列車的中國公民向新華社稱，同行的3名中國公民中有人受輕傷。