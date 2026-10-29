疑涉人為失誤 中國公民輕傷 西班牙高鐵追撞至少64死179傷

西班牙中部托萊多省(Toledo)周三早上發生嚴重高速鐵路事故。兩列高鐵在上午9時左右相撞，兩節車廂脫軌，釀最少64死179傷。事故發生後，來往首都馬德里與南部安達盧西亞地區的高速鐵路服務全面暫停。涉事列車上最少有4名中國公民，當中有人受傷，暫未接獲中國公民死亡報告。
涉事兩列列車分別隸屬西班牙國家鐵路公司及伊爾約(Iryo)公司，事發時一列載有397名乘客的西班牙國鐵列車，在托萊多附近追撞一列停在路軌上的伊爾約列車，後者載有147名乘客。
疑控制中心錯誤放行列車肇禍
有報道指，事發前鐵路安全系統曾故障，現場附近約8列列車一度停駛。其後恢復行車時，停在路軌上的伊爾約列車未能重新啟動，但控制中心一名操作員懷疑錯誤向後方列車發出繼續行駛指示，最終釀成追撞慘劇。當局初步調查亦指，不排除事涉人為失誤，但具體原因有待確認。
有乘客表示，事發時目睹車廂被撞至飛起，有人在撞擊後被拋離座位甚至拋出車外。一名生還者憶述：「我當時正在用筆記本電腦工作，突然感到一股強烈的加速，然後就撞到了前面的座位上。人們被甩出車外……我們一點一點地爬出車廂，發現列車傾斜了。很多人受傷，很多人受驚。」當時身處列車的中國公民向新華社稱，同行的3名中國公民中有人受輕傷。
消防、警方及醫護人員事後趕赴現場救援，軍方亦派出緊急應變部隊協助搜救。首相桑切斯稱對事故深感悲痛，向死者家屬致以慰問，並取消當日所有公開行程。受事故影響，來往首都馬德里和南部安達盧西亞的列車全線停駛。