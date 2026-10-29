30年前受兒子玩卡啟發入手收藏 英退休男寶可夢卡拍出1625萬天價

不願公開身份的男事主居於英格蘭薩里郡沃金(Woking)，他說過去不知這批卡牌如此值錢，直到在報章讀到一張Pokémon卡以逾6,000鎊(約6.25萬港元)售出，才驀然驚醒。

英國一名退休油漆工因收藏多年的Pokémon(寶可夢、寵物小精靈)卡牌而成為千萬富翁。他近日將一批塵封閣樓長達15年的卡牌收藏拍賣，最終以156萬鎊(約1,625萬港元)成交。負責拍賣的拍賣行形容，今次不但成為公司30多年來最成功的一場拍賣，更可能是英國以至歐洲歷來價值最高的卡牌拍賣。

其中一套3000多元升值至78萬

男子回憶，兒子在1990年代末收集並跟同學交換Pokémon卡，他當時覺得卡牌設計精美，也摻一腳收藏，「我覺得它們很好看，想將來會否是一項不錯的投資」。他特別為自己另外購入一批完整套裝，「他(兒子)從沒碰過我這些收藏，現在想來幸好如此」。

隨着兒子對Pokémon失去興趣，這批卡牌被收進特製的Pokémon收藏冊內，存放於閣樓長達15年。當男子帶着42套卡牌前往拍賣行Ewbank’s估價時，拍賣行人員大感震驚。卡牌部門主管表示，當他們看見這批幾乎全新、狀態完美的收藏時難以置信。拍賣最高成交拍品為一套「Legendary Collection Complete Master Set」，當中包括一張狀況極佳的噴火龍卡。該套裝原估價1.5萬至2萬鎊(約15.6萬至20.8萬港元)，最終以10萬鎊(約104萬港元)成交。另外，事主在eBay向一名馬來西亞賣家購入的一些完整卡牌套裝，當年只花300鎊(約3,126港元)，如今卻以7.5萬鎊(約78萬港元)成交。主持拍賣的尤班克(Andrew Ewbank)笑稱，拍賣結束後自己幾乎需要「躺下休息一下」，指拍賣前關注度已經相當驚人，正式開拍當日就更熱鬧，「來自世界各地的買家參與競投，氣氛非常熾熱」。尤班克形容，收藏家如此興奮是因卡牌數量龐大，且幾乎未被動過、保存完整，當中更包含收藏家夢寐以求的多種稀有版本。