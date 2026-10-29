西班牙高鐵追撞68死　涉系統故障後有人錯誤下令開車

西班牙中部托萊多省高速鐵路列車相撞事故，增至最少68人死亡，另有至少80名傷者送院，其中15人重傷。中國駐西班牙大使館指，相撞列車上有4名中國公民，其中1人腿部受輕傷。到場視察的西班牙首相桑切斯宣布，周四起全國哀悼3日。政府當前的首要任務，是救助受害者及其家屬，並盡最大努力搜尋幸存者，同時會徹查事故原因。

全國哀悼3日

事發在當地周三早上約9時，兩架合共載著大約540名乘客的高鐵列車追撞，至少3節車廂從高架路段墮下邊坡，殘骸散落一地。西班牙交通大臣普恩特指，事故是由鐵路網安全系統電腦故障及之後的人為指令錯誤導致。事發前鐵路網安全系統3部電腦出現通信故障，令托萊多烏爾達車站附近，一段約63公里線路上的列車控制與安全系統停止運行，有關區段內運行的所有列車隨即觸發自動制動停駛。

撞擊速度高達每小時200公里

西班牙鐵路基礎設施管理局下屬的控制中心改為人手管理，到早上8時36分發出指令，允許之前停下的一列列車恢復運行，沒有任何速度限制，當列車行駛約25公里後，於8時53分與停在路軌上的另一列車相撞，估計列車當時的速度可能高達時速200公里。普恩特說，出事路段當時仍亮著「停車訊號」，調度員根本不應指示列車恢復行駛，就算放行，最少亦要求列車減速。