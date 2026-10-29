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出版：2026-Oct-29 12:39
更新：2026-Oct-29 12:39

美國中期選舉倒數一周　特朗普查13州投票紀錄涉數萬人

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美國總統特朗普10月28日在俄亥俄州出席造勢活動。（路透社）

美國總統特朗普10月28日在俄亥俄州出席造勢活動。（路透社）

距美國中期選舉不到一周，特朗普（Donald Trump）政府突然出招，擴大調查非公民投票，已發出逾100份傳票，要求調閱至少13州、數萬名選民的投票紀錄。

發出過百張傳票

根據《路透社》調查發現，特朗普政府已發出超過100份傳票，要求至少13州的州及地方選務機關，提供數萬名選民的相關紀錄。多數傳票在過去3個月內發出，部分則可追溯至今年初，顯示聯邦政府的調查範圍比外界先前所知更加廣泛。

根據報道，傳票要求的資料範圍不一，從個別選民的投票紀錄，到涵蓋數萬人的地方完整選民名冊都有。遭調查地區不只包括明尼阿波利斯、費城、洛杉磯等民主黨勢力較強的城市，也涉及德州、肯薩斯州及佐治亞州等共和黨佔優、但選情競爭激烈的州。

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白宮發言人︰非法投票者將被追究

其中至少49份傳票是透過大陪審團程序發出，顯示與刑事調查有關。這類傳票通常比聯邦機關直接發出的行政傳票更難在法院提出異議。白宮發言人Lauren Bis表示，「特朗普政府正在傳達一個明確訊息：任何在我們的選舉中非法投票的人，都將被追究責任。」她強調，「只有美國人應該選出美國的領導人。」

不過，多項研究及《路透社》分析均指出，非公民投票的情況極為罕見。法律專家也警告，儘管調查尚未證實存在足以影響選舉結果的大規模違法投票，相關指控仍可能在選後，被用來挑戰得票差距接近的選舉結果。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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