美國中期選舉倒數一周　特朗普查13州投票紀錄涉數萬人

距美國中期選舉不到一周，特朗普（Donald Trump）政府突然出招，擴大調查非公民投票，已發出逾100份傳票，要求調閱至少13州、數萬名選民的投票紀錄。

發出過百張傳票

根據《路透社》調查發現，特朗普政府已發出超過100份傳票，要求至少13州的州及地方選務機關，提供數萬名選民的相關紀錄。多數傳票在過去3個月內發出，部分則可追溯至今年初，顯示聯邦政府的調查範圍比外界先前所知更加廣泛。

根據報道，傳票要求的資料範圍不一，從個別選民的投票紀錄，到涵蓋數萬人的地方完整選民名冊都有。遭調查地區不只包括明尼阿波利斯、費城、洛杉磯等民主黨勢力較強的城市，也涉及德州、肯薩斯州及佐治亞州等共和黨佔優、但選情競爭激烈的州。