巴基斯坦急轉彎 撤回台灣航空公司飛越領空禁令

彭博報道，巴基斯坦撤回對台灣航空公司關閉領空的決定。巴基斯坦周日(25日)曾以「一個中國」原則為由，禁止台灣航班飛越其領空，是全球首個採取這項措施的國家。

根據航班追蹤數據，長榮和中華航空自周日上午起就未有飛越巴基斯坦空域，這兩家航空公司至少有12班往返亞洲和歐洲的航班改飛俄羅斯領空。華航當日由台北飛羅馬的CI75航班改經北路，是俄烏戰事超過四年以來，台灣航班首次經俄羅斯空域來往歐洲。數據顯示，該路線比飛越巴基斯坦的航線慢了近一小時。