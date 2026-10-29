南韓戒嚴風波｜特檢組請求二審法庭判處尹錫悅死刑

特檢組表示，尹錫悅發動的內亂踐踏一切常識和南韓憲政史成果，指民選總統發動政變令全體國民震驚，企圖讓國家歷史倒退40年、不可饒恕的破壞憲政秩序的犯罪行為。

企圖讓國家歷史倒退40年

特檢組還說，一審法院為查明案件真相付出大量努力，但未能徹底查清內亂事件的全貌，也未能追究與罪行相稱的責任。反對死刑最有力的理由是可能存在誤判，但本案不存在這種可能性。南韓長期不執行死刑的慣例，不能成為不判處死刑的理由。

報道說，法院將在11月5日聽取尹錫悅一方最終辯護及尹錫悅本人的最後陳述，預計屆時將公佈二審宣判日期。根據南韓法律，針對內亂頭目可判處死刑或無期徒刑。