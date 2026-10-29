南韓戒嚴風波｜特檢組請求二審法庭判處尹錫悅死刑

南韓前總統尹錫悅於2024年12月宣布緊急戒嚴，首爾中央地方法院今年2月一審裁定他發動內亂罪名成立，判處無期徒刑。特別檢察組周四（29日）再次提請二審法院判處尹錫悅死刑。
特檢組表示，尹錫悅發動的內亂踐踏一切常識和南韓憲政史成果，指民選總統發動政變令全體國民震驚，企圖讓國家歷史倒退40年、不可饒恕的破壞憲政秩序的犯罪行為。
企圖讓國家歷史倒退40年
特檢組還說，一審法院為查明案件真相付出大量努力，但未能徹底查清內亂事件的全貌，也未能追究與罪行相稱的責任。反對死刑最有力的理由是可能存在誤判，但本案不存在這種可能性。南韓長期不執行死刑的慣例，不能成為不判處死刑的理由。
報道說，法院將在11月5日聽取尹錫悅一方最終辯護及尹錫悅本人的最後陳述，預計屆時將公佈二審宣判日期。根據南韓法律，針對內亂頭目可判處死刑或無期徒刑。
2024年12月3日晚，時任總統尹錫悅以鏟除「從北勢力」為由發布緊急戒嚴令。次日淩晨，國會通過要求解除戒嚴令的決議案。此後，尹錫悅先後被停職、逮捕、彈劾。特檢組今年1月13日以涉嫌內亂頭目罪請求法院判處尹錫悅死刑。2月19日，首爾中央地方法院一審宣布尹錫悅內亂頭目罪罪名成立，判處其無期徒刑。