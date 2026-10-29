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出版：2026-Oct-29 15:35
更新：2026-Oct-29 15:35

墨西哥主持失控踢航拍機 女藝人無辜受傷臉部濺血（有片）

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墨西哥主持踢航拍機 女藝人無辜受傷臉部濺血

墨西哥主持踢航拍機 女藝人無辜受傷臉部濺血

墨西哥個深夜綜藝節目《Es Show》直播發生意外，男主持Ernesto Chavana突然一腳踹向製作團隊使用的航拍機，令航拍機飛向旁邊一名女藝人「La Colombiana」Isabella Rojas臉部受傷，當場濺血。

Ernesto Chavana當時主持節目《Es Show》，他見到製作單位使用的航拍機飛過來，突然一腳大力踢航拍機，導致航拍機飛向旁邊的女藝人Isabella Rojas臉部，令她受傷、嘴唇流血，直播鏡頭拍下受傷過程。

以「穿了新鞋」解釋失控行為

事發後現場觀眾發出驚呼，工作人員趕緊上前治療。男主持一度對工作人員高呼，「看看你們做了甚麼！」試圖推卸意外責任。他隨後在節目中公開道歉，坦承自己必須負責「我真的非常抱歉，剛才發生的事情，我要負起責任。」他續道：「我對剛才做的事感到非常羞愧，也非常尷尬。」他隨後以令人錯愕的理由解釋，「我踢了他們放在我面前的這個東西……我不知道，也許是因為我穿了新鞋。」

Ernesto Chavana主持節目《Es Show》時，突然一腳大力踢向製作單位的航拍機（影片截圖） Ernesto Chavana主持節目《Es Show》時，突然一腳大力踢向製作單位的航拍機（影片截圖） 當時有一堆藝人在旁，Isabella Rojas不幸受傷（影片截圖） Isabella Rojas被航拍機所傷，嘴唇流血 Isabella Rojas被航拍機所傷，嘴唇流血 Isabella Rojas被航拍機所傷，嘴唇流血 Isabella Rojas在IG擁有近18萬Followers Isabella Rojas在IG擁有近18萬Followers Isabella Rojas在IG擁有近18萬Followers Isabella Rojas在IG擁有近18萬Followers Isabella Rojas在IG擁有近18萬Followers Isabella Rojas在IG擁有近18萬Followers

《Es Show》是墨西哥的深夜綜藝節目，內容包括遊戲、舞蹈、喜劇短劇、音樂等，傷者Isabella Rojas是節目的固定班底，

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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