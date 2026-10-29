AV女優藤環奈被加租百上加斤 嘆搬屋難「職業審查不會過」

日本AV女優藤環奈（藤かんな）近日在社交平台發文，披露自己居住面臨困境，表示管理公司通知每月房租將加1.5萬日圓（約745港元），甚至預告一年後可能再漲同樣金額，讓她忍不住大喊：「大家到底怎麼生活的？」

藤環奈指現時所有物價都在上漲，每人都在為生計奔波透露，管理公司近日告訴她，如果現在不接受加租，屋主可能行使「租金增額請求權」，若進入調解或訴訟階段，結果恐怕讓她更吃虧，對方甚至表示無法直接與房屋所有人協商。她坦言聽完相當害怕及無能為力，「已經不知道還能怎麼辦，或許也只能接受，但那種不舒服的感覺一直留著。」更讓她苦惱的是，就算想搬屋，自身職業卻可能成為另一道門檻。她聽說娛樂圈工作者原本就較難通過租屋審查，且AV女優的職業似乎「又更難」，即使管理公司建議她尋找由大型企業持有的物業，仍無奈表示：「審查大概還是不會過吧……。」

目前藤環奈居住的房子僅約25平方公尺，有一個臥室與一個獨立廚房。除了加租，她更被告知「1年後可能還會再漲1.5萬日圓」，面對無法搬家但又要硬食貴租的窘境，讓她直言不滿：「太誇張了吧！大家到底怎麼生活的？」

現年37歲的藤環奈，畢業於大阪大學研究所理學研究科，也在芭蕾舞教室兼職，過去曾在上市企業擔任研究員，2022年踏入寫真界，之後轉戰AV界以「國立大學畢業生、芭蕾女伶」的身份拍攝AV處女作，身分被公司發現後辭去芭蕾舞老師工作，2024年出版首本自傳書《赤裸的白鳥：大阪大學研究所畢業後，我成了AV女優》。