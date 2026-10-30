日本退稅新制｜友都八喜11間門市設市區現金退稅 東京大阪在列

綜合日本傳媒報道，根據友都八喜消息，市區退稅服務涵蓋旗下東京、大阪、京都、名古屋、福岡、北海道札幌、仙台及橫濱等11間分店，盼在免稅制度改制之際，降低外國旅客購物的不便，吸引消費。

日本在11月月1日起向旅客實施退稅新制，要求先支付消費稅、離境前再到機場退稅。日大型家電零售商友都八喜（Yodobashi Camera）宣布，將推出「市區退稅服務」，可在東京、大阪等11間分店內辦理退稅，若選擇現金，更能直接領取退稅款。

根據日本現行免稅制度，原本允許外國旅客直接扣除消費稅，以未稅價格結帳，但11月1日起將全面改採「事後退稅制」，旅客必須先支付括消費稅的價格，之後再依規定辦理退款。

新制要求旅客出境時，向機場或港口海關出示護照及購買商品等資料，確認商品確實攜出日本後，才能完成退稅程序。這項改革旨在強化免稅制度管理，防止免稅商品在日本境內遭到轉售。

出境時須出示商品

為減少新制衝擊，友都八喜將在11間主要門市設置退稅櫃檯，提供市區退稅服務。旅客若選擇現金退款，可在店內完成相關手續後立即領取款項，直接用於旅遊、用餐或繼續購物。不過，友都八喜強調，即使已經在市區提前領取退稅款，出境時仍須依規定向海關出示購買商品及護照等資料，完成必要的程序。