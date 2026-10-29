美國土安全部遭黑客入侵 逾4.1萬僱員個資外洩並公開 包括臥底名單、情報及監視行動

美國國土安全部系統遭黑客入侵，逾4.1萬名僱員的資料外洩並被放上公開平台讓人查閱，包括負責監視及情報蒐集等涉及敏感工作人員的資料。路透社查證，並根據這些資料聯絡到3名國土安全部僱員。
專門公開外洩資料的網站「Distributed Denial of Secrets」(DDS)周三(28日)表示，他們從名為「和平部」(Department of Peace)的黑客組織，取得美國國土安全部旗下多個政府機關逾4.1萬僱員的資料，包括移民及海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、國土安全調查處(HIS)、網絡安全和基礎設施安全局(CISA)等，資料包括僱員姓名、電話號碼、職位名稱、電郵信箱、電郵群組、行動名稱等，顯示誰人負責某些特種作戰行動、監視工作、電腦鑑證以及臥底任務等，亦包括行動中曾使用的技術等資料。
這些資料已被放上公開平台讓人查閱，黑客集團還開發出「破冰斧」(Icepick)工具，方便外界搜尋詳細的僱員姓名、所屬辦公室及職務指派等。
DDS共同創辦人貝斯特(Emma Best)指出，這次洩密揭露負責監督秘密及臥底行動、政府追捕洩密者的官員，以及國土安全部日益升級的強制移送及遣返計劃關鍵人員的身份。DDS形容，「這批資料無論是規模還是衝擊力都極為龐大」，「以前所未有的視角，揭露國土安全部的組織架構」，強調公開資料目的是以問責取代匿名，提升傳媒、公眾及國會對國土安全部的監督能力。
國土安全部及ICE是總統特朗普第2個任期內打擊非法移民的核心機構。該部發聲明表示，已察覺到潛在的資料外洩，正積極採取行動應付情況，並致力確保僱員資料得到妥善保護。這是1個月內第3宗針對美國主要政府部門的資料外洩事件，上月美國國防部及聯邦調查局先後被黑客入侵，導致大量僱員資料外洩。