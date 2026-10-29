美國土安全部遭黑客入侵 逾4.1萬僱員個資外洩並公開 包括臥底名單、情報及監視行動

美國國土安全部系統遭黑客入侵，逾4.1萬名僱員的資料外洩並被放上公開平台讓人查閱，包括負責監視及情報蒐集等涉及敏感工作人員的資料。路透社查證，並根據這些資料聯絡到3名國土安全部僱員。

專門公開外洩資料的網站「Distributed Denial of Secrets」(DDS)周三(28日)表示，他們從名為「和平部」(Department of Peace)的黑客組織，取得美國國土安全部旗下多個政府機關逾4.1萬僱員的資料，包括移民及海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、國土安全調查處(HIS)、網絡安全和基礎設施安全局(CISA)等，資料包括僱員姓名、電話號碼、職位名稱、電郵信箱、電郵群組、行動名稱等，顯示誰人負責某些特種作戰行動、監視工作、電腦鑑證以及臥底任務等，亦包括行動中曾使用的技術等資料。