河口湖台女命案｜主謀被爆為富二代衣食無憂 死者昨完成告別式

日本山梨縣富士河口湖町日前發生台灣旅行團命案，涉嫌策劃買兇殺妻的李姓男子，疑為騙取約721萬港元旅行保險賠償，教唆楊姓女員工赴日殺害井姓妻子。李姓男子的父親早前被傳出在台南永康區龍潭街擁有4戶連棟豪宅長期出租後，再傳出李家在台灣六甲區有多間房屋出租。

據六甲區租客透露，已向主謀的父親租屋3年多，平時多透過中介公司處理租賃，只有房屋需要裝修時，才有機會見到房東。租客形容房東態度客氣，曾看過他帶女兒、兒子幫忙油漆，但平常接觸不多，對其家庭背景並不熟悉，更不知道房東之子竟涉入震驚社會的日本河口湖命案。