河口湖台女命案｜主謀被爆為富二代衣食無憂 死者昨完成告別式

日本山梨縣富士河口湖町日前發生台灣旅行團命案，涉嫌策劃買兇殺妻的李姓男子，疑為騙取約721萬港元旅行保險賠償，教唆楊姓女員工赴日殺害井姓妻子。李姓男子的父親早前被傳出在台南永康區龍潭街擁有4戶連棟豪宅長期出租後，再傳出李家在台灣六甲區有多間房屋出租。
據六甲區租客透露，已向主謀的父親租屋3年多，平時多透過中介公司處理租賃，只有房屋需要裝修時，才有機會見到房東。租客形容房東態度客氣，曾看過他帶女兒、兒子幫忙油漆，但平常接觸不多，對其家庭背景並不熟悉，更不知道房東之子竟涉入震驚社會的日本河口湖命案。
主謀父親常購舊屋翻新再出租
至於永康區的房子主要作為店面營業用途。附近鄰居表示，平時很少看見李父與兒子現身，對主謀的印象僅是身材較胖、外表憨厚，難以將他與案件拉上關係。有租客指出，李父擅長裝修房屋，慣常購入舊屋翻新再出租，長期經營相關生意，在六甲區也有多間房屋。
昨日（10月29）家屬在台南為井姓死者舉行告別式，空勤總隊長父親井延淵現身送別女兒，儀式結束後，由胞兄神情哀戚地捧著骨灰與父母3人，在多把黑傘的層層護送下乘車離開。
家屬婉拒受訪，儀式結束後，多名殯葬人員將黑色靈車停在後門，以多把黑傘築起人牆，護送井女母親、井延淵與胞兄上車離去。
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