國際分析｜貝安德新政府首份預算案 英高債務低增長困局難破

英國工黨政府在能源價格狂升、通脹壓力加劇及公共債務高企挑戰下，周三公布首相貝安德上任以來首份財政預算案，欲透過能源補貼、稅務調整及支持投資，為家庭及企業爭取喘息空間，並強調會維持財政紀律、促進經濟增長。但英國與法國等歐洲多國相似，經濟復甦能力脆弱，今次的預算案或許可稍減短期壓力，但仍難以解決深層次問題。 能源補貼 難解長期通脹壓力 今次預算案重點是緩解家庭能源帳單的壓力。英國政府計劃撥款26億鎊，向家庭發放能源補貼，並延長電費增值稅減免。此預算案出台時值中東衝突持續擾亂國際能源供應，能源問題令冬季亟需暖氣的英國家庭，面臨更大生活成本壓力。英國布里斯托爾大學能源問題專家魯賓遜(Caitlin Robinson)表示，相關措施有助減輕低收入家庭負擔，但效果有限。據報明年1月英國家庭能源帳單，可能進一步上漲達27%，補貼措施只是聊勝於無。

此外，關注長者權益的英國慈善機構Age UK的CEO法默(Paul Farmer)認為，預算案對養老金領取人士的支持仍然不足，很多低收入長者今冬或面臨「在保暖與維持基本生計之間艱難抉擇」的困境。 投資重點產業 難減企業經營壓力 另一方面，英國預算責任辦公室(OBR)最新預測顯示，2027年英國經濟增長僅為1%，較之前預測下調0.6個百分點。面對疲弱的增長前景，英政府計劃向國家財富基金及英國商業銀行追加204億鎊資金，支持可再生能源、國防及AI等領域投資，並擴大部分企業的商業地產稅減免範圍，以及地方財政自主權。

英國政府冀透過重點產業投資，來培育增長新動能，但工商界擔心若企業日常經營成本得不到有效控制，新增的投資支持，恐難充分轉化為企業擴張及就業增長。英國商會(BCC)總幹事哈維蘭(Shevaun Haviland)指，今次的預算案缺乏足以改善經濟增長前景的重大舉措。根據該機構數據，逾半受訪企業表示，能源成本壓力迫使其考慮加價，而本預算案並無向大多數企業提供新的能源費用支持。

加銀行附加稅 推高企業融資成本 英國小企業聯合會(FSB)全國主席麥肯齊(Tina McKenzie)指，沉重的稅務負擔已迫使部分企業重新考慮招聘計劃；她並提到預算案中把銀行附加稅(Bank Corporation Tax Surcharge)稅率，由本來的3%提高至6%，可能推高企業融資成本。該組織調查顯示，47%的小企業預計未來數月收入下降，擬裁員企業的比例，是擬增聘人手企業的3倍，反映企業經營信心持續低迷。 除能源補貼及產業投資外，英政府並計劃追加15億鎊，支持增建可負擔房屋，並承諾到2030年把國防支出提高至國內生產總值的3%。但錢從何來、這些新支出如何獲得長期穩定的資金保障，成為英政府面臨的一大難題。

中央政府債務利息支出達109億鎊 截至今年9月底，英國公共部門淨債務首次突破3萬億鎊，在債台高築與市場高利率環境的疊加影響下，英國的借貸成本急升，單是9月中央政府債務利息支出就達109億鎊。英國財政監察機構英國預算責任辦公室預計，政府財政緩衝空間將進一步受壓，削弱政府未來應對經濟衝擊的能力。 伯明翰大學經濟學者布賴森(John Bryson)警告，英國赤字正在失控擴大，當局要發債來還舊債利息，若政府在債台高築下繼續向企業開刀加稅，將打擊商界的投資及招聘意欲，令當局在擴大政府財政收入與推動經濟增長之間進退兩難。

經濟乏力限制稅收 債息耗佔財政資源 多位受訪專家認為，今次的預算案凸顯英國經濟與政府財政之間日益突出的結構性矛盾：經濟增長乏力，限制了稅收增長，債務利息攀升又耗佔了政府財政資源，而加稅又可能進一步削弱企業的投資及招聘意願。如何擺脫依靠加稅及舉債來維持公共開支的被動局面，如何降低企業經營成本、改善投資環境推動經濟增長，進而擴大稅基、增強財政可持續性，是英國政府面臨的長期考驗。