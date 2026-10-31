以色列大選朝野政黨均未過半數　若組閣失敗須重選

以色列國會大選結果出爐，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼陣營未能取得過半席次，反對派雖然在席次上佔據優勢，卻也面臨難以組成執政聯盟的困境。以色列政壇恐陷入數周甚至數月的政治僵局，未來能否順利組閣仍充滿變數。美國有線電視新聞網（CNN）29日分析，當前主要有4種可能的政治出路。 以色列國會共有120席，組成執政政府至少需要61席。根據選舉結果，內塔尼亞胡領導的利庫德集團及盟友取得53席，反對派主要陣營由前國防部長艾森科特（Gadi Eisenkot）領導，取得48席，另外阿拉伯政黨合計拿下19席。雖然反內塔尼亞胡陣營與阿拉伯政黨合計達67席，但彼此在政治立場及安全議題上存在明顯分歧。

CNN分析4種可能情境 第一種可能是由艾森科特領導反對派組成政府，並尋求阿拉伯政黨支持。不過，前總理貝內特（Naftali Bennett）及前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）都反對依賴阿拉伯政黨組閣，使這項方案面臨重大阻力。以色列過去曾在2021年由阿拉伯政黨拉姆黨（Ra'am）加入執政聯盟，協助推翻內塔尼亞胡政府，但該聯盟僅維持約一年便瓦解。 第二種可能是組成跨越左右陣營的全國團結政府，由內塔尼亞胡的利庫德集團與部分反對派合作。不過，艾森科特已明確排除與內塔尼亞胡共組政府的可能性，而反對派若改變選前承諾，也可能被支持者視為政治背叛。

必要時可延長14天 第三種方案則是內塔尼亞胡設法拉攏反對派議員倒戈，重新建立右翼執政聯盟。目前內塔尼亞胡陣營距離過半門檻還差8席，必須成功爭取至少8名反對派議員轉向，才能重新取得國會多數，但反對派主要領袖均已表態不願與內塔尼亞胡合作，難度相當高。 第四種可能則是各政黨經過協商仍無法達成組閣協議，最終重新舉行大選。以色列總統荷索（Isaac Herzog）將與各政黨領袖進行磋商，並指定最有機會組成政府的人選。獲得授權者原則上有28天組閣時間，必要時可延長14天；若仍未成功，其他人選也可能獲得機會，整個程序最長可能延續約100天。若始終無法組成新政府，以色列將再度舉行大選。