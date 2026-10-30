美陸軍三星中將涉向傳媒洩密遭革職 三次測謊未能通過

美國五角大樓爆出高層洩密醜聞。國防部周三（28日）宣布，革除負責戰略規劃的陸軍三星中將西爾維亞（Brett Sylvia）職務，指他向傳媒洩露與伊朗戰事及俄烏衝突相關的內部機密資訊。(美聯社資料圖片)

美國五角大樓爆出高層洩密醜聞。國防部周三（28日）宣布，革除負責戰略規劃的陸軍三星中將西爾維亞（Brett Sylvia）職務，指他向傳媒洩露與伊朗戰事及俄烏衝突相關的內部機密資訊。美聯社報道，西爾維亞在內部調查中曾三次接受測謊，均未能通過，案件現時移交至司法部處理。總統特朗普被問到事件時一度誤認西爾維亞為女性，並稱會嚴查洩密者，指西爾維亞有巨大和長期的問題。

移交至司法部處理

報道指，西爾維亞曾任美軍第101空降師師長，被解職前擔任美國聯合參謀部戰略、計劃與政策局局長，主要負責制定和協調軍事計劃。美方消息人士指，雖然西爾維亞被解職正值華府考慮在中期選舉後對伊朗發動新一輪打擊，但他並非伊朗戰事的核心策劃人員。