全球暖化或意外阻止冰河時期來臨 美國哥倫比亞大學研究：循環被改寫

加拿大努納福特地區巴芬島（Baffin Island）的巴恩斯冰帽（Barnes Ice Cap）

人類活動引致全球暖化，可能不只改變當前氣候，甚至意外阻止地球下一個冰河時期到來。美國哥倫比亞大學研究團隊最新研究發現，加拿大北極地區巴恩斯冰帽（Barnes Ice Cap）約在2000年前開始重新擴張，原本可能象徵新一輪冰河時期開始，卻在1960年前後因人類活動造成的氣溫上升而逆轉。研究人員警告，人類排放的溫室氣體已強大到足以干擾地球數百萬年來的自然氣候循環。 這項刊登於《科學》（Science）期刊的研究，主要觀察加拿大努納福特地區巴芬島（Baffin Island）的巴恩斯冰帽。這座冰帽是過去覆蓋北美大部分地區的勞倫泰德冰原（Laurentide Ice Sheet）最後遺跡。

研究團隊分析冰帽周邊遭冰層掩埋的古老苔蘚，並檢測附近岩石中的放射性同位素，以重建冰層過去的變化。結果發現，這座冰帽約3000年前縮減至最小規模，隨後約2000年前開始重新擴張，顯示當時氣溫下降，冰川可能正進入新一輪擴張期。 1960年起 大量溫室氣體改寫結局 然而，這項趨勢在1960年前後突然反轉。隨著工業化及化石燃料燃燒造成大量溫室氣體排放，夏季氣溫明顯升高，冰帽開始快速退縮，原本可能逐步形成的冰河時期因此中斷。

研究共同作者、哥倫比亞大學拉蒙特-多爾蒂地球觀測所地球化學家Nicolás Young表示，當時一切都很正常，下一個冰河時期似乎即將開始，卻突然停止。他認為，這是人類活動大幅擾亂地球氣候系統的例證。 這項研究也重新引發外界對1970年代「全球可能進入冰河時期」論點的討論。當時部分科學家曾警告地球可能逐漸降溫，但後來經常遭氣候變遷懷疑論者引用，質疑科學界對氣候變化的判斷。 Nicolás Young認為，最新研究顯示，當年科學家觀察到的冰川擴張可能確實存在，只是這個過程尚未發展成熟，就被人類造成的全球暖化打斷。

不代表人類免於冰河時期威脅 研究人員強調，這不代表全球暖化讓人類免於冰河時期威脅。冰河時期形成通常需要數千年甚至更長時間，真正的大規模冰層擴張原本也不會在短期內直接影響人類生活。相反地，研究真正揭示的是，人類排放溫室氣體的規模已足以改變地球長期運作的自然規律。 文章授權轉載自《中天新聞網》， 按此查看原始文章