俄烏戰爭｜俄無人機襲烏克蘭火車站　最少14死包括11歲男童

俄羅斯在10月29日對烏克蘭多座城市發動無人機及飛彈攻擊，其中東部城市第第聶伯羅(Dnipro)一個主要火車站遭噴射式無人機襲擊，當時月台上有大批民眾等車，造成至少14人死亡，包括一名11歲男童。烏克蘭官員譴責俄軍蓄意攻擊平民，烏克蘭總統澤連斯基則警告，俄羅斯正準備發動新一波彈道飛彈攻擊。 根據路透社報道，烏克蘭國營鐵路公司表示，事發時一列準備前往南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的列車停泊在第聶伯主要火車站，一架俄羅斯噴射式無人機突然擊中月台，造成嚴重死傷。事發現場散落遺體及大量碎片。除了火車站遇襲，當地有學生宿舍遭到攻擊並引發火災，當地官員表示，連日空襲已造成約35萬戶家庭停電。

俄軍同一天也攻擊烏克蘭其他城市。北部切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心遭無人機襲擊，造成2名少女死亡、23人受傷，其中包括4名兒童；中部城市克雷門丘克（Kremenchuk）住宅區及私人建築物遭攻擊，造成3人死亡、32人受傷。此外，東南部札波羅熱有多輛市區公車遭無人機攻擊，造成6人受傷。 多地最少20人死亡 首都基輔也未能倖免，當晚遭飛彈攻擊，造成至少1人死亡，部分倉庫起火，另有建築物遭飛彈殘骸波及。整體而言，俄軍當天對烏克蘭多地發動的攻擊，至少造成20人死亡。

烏方譴責追殺平民 烏克蘭總理Koretskyi發文譴責，俄羅斯正在列車、火車站及住宅建築等地刻意追殺平民，強調這種恐怖攻擊沒有任何正當理由。 澤連斯基則形容這波攻擊極為殘酷，尤其是在各方期待局勢降溫之際，俄羅斯卻選擇擴大攻擊。他並表示，烏克蘭情報單位已掌握俄軍準備發動新一波彈道飛彈攻擊的情報，呼籲西方盟友提供更多防空武器，協助攔截俄軍飛彈與無人機。 俄烏雙方預計下個月在阿布札比重啟美方斡旋的三方會談，試圖推動停滯的和平談判。然而，俄軍持續攻擊烏克蘭城市與民用設施，加上雙方對停戰條件仍存在重大分歧，和平進程依舊充滿不確定性。

‼️Dnipro, October 29, 2026. A horrific Russian strike on the railway station. 13 people killed. More than 10 injured. https://t.co/TooAetTtmS — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 29, 2026