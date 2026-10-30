美國俄勒岡州兩直升機相撞 機上3人全數罹難

美國俄勒岡州在10月29日發生嚴重空難，2架直升機在麥克明維爾（McMinnville）附近相撞，隨後墜落一塊私人農田，機上3人全數罹難，包括一名22歲女性飛行教官及一名英國籍飛行學員。美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，釐清事故原因。
事故發生於當地下午2時15分左右，地點位於麥克明維爾市立機場附近。當時2架直升機在空中碰撞，隨後墜落在233號公路旁的農田，目擊者通報後，警方、消防及緊急救援人員迅速趕抵現場。
下午2時15分發生意外
根據FAA資料，涉事機型分別為羅賓遜R22（Robinson R22）及空中巴士H125（Airbus H125）。其中，R22直升機上有2人，分別是來自德州、年僅22歲的飛行教官Maddie Aasbo，以及一名英國籍飛行學員；另一架H125則只有38歲的飛機師Tyler Sturdevant。
揚希爾郡（Yamhill County）警長辦公室證實，3人均在事故中死亡。英國籍飛行學員的身分尚未公布，警方表示，必須先通知其家屬。
當地航空訓練機構事後發表聲明，證實旗下有一架直升機涉及事故，對罹難者及家屬表達哀悼，並表示將全力配合相關單位調查。
FAA表示，NTSB將主導這次空難調查，兩個單位已派員前往現場，對飛行路線、空中交通狀況、機械設備及兩架直升機碰撞前的飛行情況進行調查。
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