美國俄勒岡州兩直升機相撞 機上3人全數罹難

美國俄勒岡州在10月29日發生嚴重空難，2架直升機在麥克明維爾（McMinnville）附近相撞，隨後墜落一塊私人農田，機上3人全數罹難，包括一名22歲女性飛行教官及一名英國籍飛行學員。美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，釐清事故原因。

事故發生於當地下午2時15分左右，地點位於麥克明維爾市立機場附近。當時2架直升機在空中碰撞，隨後墜落在233號公路旁的農田，目擊者通報後，警方、消防及緊急救援人員迅速趕抵現場。