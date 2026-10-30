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國際
出版：2026-Oct-30 15:39
更新：2026-Oct-30 15:39

土耳其卡帕多奇亞「精靈煙囪」崩塌 最少釀3死5傷（有片）

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土耳其知名觀光勝地卡帕多奇亞發生嚴重落石意外。（圖／美聯社）

土耳其知名觀光勝地卡帕多奇亞發生嚴重落石意外。（圖／美聯社）

土耳其知名觀光勝地卡帕多奇亞（Cappadocia）在10月29日發生嚴重落石意外，著名的火山岩柱「精靈煙囪」（Fairy Chimney）突然崩塌，大量岩石砸向下方停車場附近的遊客，造成至少3人死亡、5人受傷。事發時正值土耳其國慶日假期，當地遊客眾多，救援人員持續在瓦礫堆中搜尋。

事故發生在土耳其中部內夫謝希爾省（Nevşehir）的歌樂美（Göreme）地區，鄰近歌樂美露天博物館。當日下午，奇石林一座大型火山岩柱突然崩落，碎石沿著山坡滾落，砸向下方民眾及停車場附近區域。

懷疑因連場降雨引起岩柱崩塌

內夫謝希爾省省長Hüseyin Kok表示，近期連續降雨可能是造成岩體崩塌的原因，救援人員已趕抵現場持續搜尋。他指出，目前3名死者中有2人是土耳其公民，另一名死者身分尚未公布。

事發時正值土耳其國慶日假期，當地遊客眾多（影片截圖） 土耳其知名觀光勝地卡帕多奇亞景點「精靈煙囪」崩塌時，下方有大批遊客被波及（影片截圖） 土耳其知名觀光勝地卡帕多奇亞景點「精靈煙囪」崩塌時，下方有大批遊客被波及（影片截圖） 土耳其知名觀光勝地卡帕多奇亞景點「精靈煙囪」崩塌充造成最少3人死亡（影片截圖）

土耳其司法部長Akin Gurlek表示，事故造成至少3人死亡、5人受傷，當局已針對事件展開調查。當地電視台畫面顯示，救援人員出動大型機具移除岩石碎片，消防及醫療人員也在現場待命。

卡帕多奇亞以獨特的火山地形聞名，當地遍布形狀奇特的岩石柱，經過長年風化與侵蝕，形成宛如煙囪般的特殊景觀，因此被稱為「精靈煙囪」。這片區域不僅是土耳其最具代表性的觀光景點之一，也因特殊地質景觀、岩窟教堂及地下城市，被聯合國教科文組織列為世界遺產。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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