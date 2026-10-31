俄烏戰爭｜美國售烏500枚愛國者導彈　恐延至2030年交貨

《路透社》引述一名人士透露，烏克蘭國防部正積極遊說美國國防部，希望將交貨時間提前，可能的方式是先提供美軍現有庫存中的愛國者飛彈，再以新生產的PAC-3攔截飛彈補足美方庫存。至於21億美元軍購款項，並非完全由烏克蘭自行負擔。美國國務院證實，資金將透過加拿大、德國及挪威等國的捐助，以及由歐盟「烏克蘭支持貸款」提供的國家資金支付。

伊朗戰事消耗彈藥

這筆軍購將透過名為「US JUMPSTART」的計劃執行。根據美國國防部資料，該計劃主要運用盟友捐款，替烏克蘭採購武器、軍事服務及訓練，以支持烏克蘭在俄羅斯入侵後的自我防衛。

不過，美國軍火庫存也面臨壓力，報道指出，美軍近年大量向盟友提供武器，但另一方面對伊朗的軍事行動消耗彈藥，引發外界對防空飛彈及精準導引武器庫存不足的憂慮。為加速補充彈藥，美國陸軍今年7月與洛歇馬丁（Lockheed Martin）簽署一項最高586億美元（約4,598億港元）的合約，擴大愛國者攔截飛彈產能。