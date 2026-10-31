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出版：2026-Oct-31 14:45
更新：2026-Oct-31 14:45

特朗普踩羅拔迪尼路演技差　當眾批對方噁心兼白痴

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羅拔迪尼路4日在紐約市出席選舉活動。（圖／路透社）

羅拔迪尼路4日在紐約市出席選舉活動。（圖／路透社）

美國總統特朗普砲轟荷里活知名影星羅拔迪尼路！特朗普30日在佛州出席選舉造勢活動時，突然將砲口對準支持民主黨的羅拔迪尼路，痛批對方「噁心的白痴」，還稱他「演技不行」。

「他真的有問題」

美國《紐約郵報》報導，特朗普（Donald Trump）當天談到自己過去主持的實境節目《飛黃騰達》（The Apprentice），聲稱節目收視表現曾勝過奧斯卡頒獎典禮。他接着抱怨，如今奧斯卡「爛透了」，因為明星上台後，總會用粗俗言語攻擊他這位總統。

話鋒一轉，特朗普突然點名羅拔迪尼路（Robert De Niro）：「順帶一提，羅拔迪尼路是不是白痴？(moron)他就是個白痴！」他接着又補上一句：「不，他真的有問題。我以前還算有點喜歡他，但現在我連看都看不下去。他很噁心。（gross）」

羅拔迪尼路(Robert De Niro) 羅拔迪尼路 阿爾柏仙奴新片逆齡 羅拔迪尼路爭囡囡撫養權狂爆粗 羅拔迪尼路夥拍湯美李鍾斯，總是叫人期待。 35eab016 82b3 49c4 983c d9f298c7f0ab 8e5fe389 712a 4ee6 a86f 916afe5fce58 羅拔迪尼路

「X你特朗普」

特朗普甚至連羅拔迪尼路的演技也不放過：「他演喜劇也不行。也許該有人告訴他，但他真的很糟糕。」

報道指出，特朗普與羅拔迪尼路的恩怨由來已久，可能與羅拔迪尼路2018年東尼獎（Tony Awards）頒獎典禮發言有關。當時羅拔迪尼路登台時，曾以粗話公開抨擊特朗普，高喊「X你特朗普」(F–k Trump)，引發關注。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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