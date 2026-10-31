特朗普踩羅拔迪尼路演技差　當眾批對方噁心兼白痴

美國總統特朗普砲轟荷里活知名影星羅拔迪尼路！特朗普30日在佛州出席選舉造勢活動時，突然將砲口對準支持民主黨的羅拔迪尼路，痛批對方「噁心的白痴」，還稱他「演技不行」。

「他真的有問題」

美國《紐約郵報》報導，特朗普（Donald Trump）當天談到自己過去主持的實境節目《飛黃騰達》（The Apprentice），聲稱節目收視表現曾勝過奧斯卡頒獎典禮。他接着抱怨，如今奧斯卡「爛透了」，因為明星上台後，總會用粗俗言語攻擊他這位總統。

話鋒一轉，特朗普突然點名羅拔迪尼路（Robert De Niro）：「順帶一提，羅拔迪尼路是不是白痴？(moron)他就是個白痴！」他接着又補上一句：「不，他真的有問題。我以前還算有點喜歡他，但現在我連看都看不下去。他很噁心。（gross）」