俄烏戰爭｜美國籲波羅的海三國收歛言論　促別挑釁俄羅斯

報道引述知情人士指出，美國傳達相關訊息的方式主要是在雙邊會談中進行，並非公開施壓，也沒有採取對抗態度。美國國防部政策主管柯比（Elbridge Colby）是傳達訊息的官員之一，他目前也是美國檢討歐洲駐軍規模的重要人物。

其中一名知情人士透露，柯比近期曾向一名波羅的海國家官員表示，歐洲不應對俄羅斯進行「挑釁」。他並以歐洲官員公開形容俄羅斯已經「像被逼入角落的老鼠」為例，認為這類言論無助於局勢穩定。

保持「適度與克制」

另一名歐洲官員形容五角大樓近期私下傳達的訊息時表示：「我們正在幫助你們，美國人就在那裏。只是不要太高調，不要製造聲量。」此外，另一場近期會議中，美國國防部也要求愛沙尼亞代表團在對外溝通時保持「適度與克制」。

這項要求正值美國特朗普政府重新推動俄烏停戰談判之際，美方近期一方面向俄羅斯釋出包括放寬制裁在內的誘因，另一方面則向烏克蘭施壓，希望基輔停止攻擊俄羅斯能源基礎設施。

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