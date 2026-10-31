美國中期選舉｜良十四世投票　創教宗公民參與先例

天主教教宗良十四世投下美國中期選舉選票，寫下教廷史上罕見紀錄。梵蒂岡30日證實，這位首位美國籍教宗已在芝加哥提交郵寄選票，不僅成為史上首位參與美國選舉的教宗，也可能是首位參與世俗民主選舉的教宗。
提交郵寄選票
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，梵蒂岡聲明指出：「教宗已在芝加哥提交郵寄選票。」聲明並強調：「聖父表達了他對公民參與民主程序之權利與義務的信念。」
根據選民登記紀錄，良十四世（Pope Leo XIV）是以受洗時的本名普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）登記，選區位於芝加哥郊區新萊諾克斯（New Lenox），他的哥哥就住在當地。
保有美國公民身份
這位出生於芝加哥的教宗，過去幾年曾參與共和黨與民主黨初選，也在2024年美國總統大選中投票。2025年5月他當選教宗，仍保有美國公民身份，因此依法享有美國選舉投票權。
報道指出，良十四世對家鄉伊利諾伊州政治並不陌生，2025年11月，他曾在梵蒂岡會見伊利諾伊州州長候選人、現任州長普立茲克（JB Pritzker），雙方討論移民執法議題。他也鼓勵民眾參與公共事務，並呼籲針對美國與以色列對伊朗的戰爭發聲。
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