美國中期選舉｜良十四世投票　創教宗公民參與先例

天主教教宗良十四世投下美國中期選舉選票，寫下教廷史上罕見紀錄。梵蒂岡30日證實，這位首位美國籍教宗已在芝加哥提交郵寄選票，不僅成為史上首位參與美國選舉的教宗，也可能是首位參與世俗民主選舉的教宗。

提交郵寄選票

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，梵蒂岡聲明指出：「教宗已在芝加哥提交郵寄選票。」聲明並強調：「聖父表達了他對公民參與民主程序之權利與義務的信念。」

根據選民登記紀錄，良十四世（Pope Leo XIV）是以受洗時的本名普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）登記，選區位於芝加哥郊區新萊諾克斯（New Lenox），他的哥哥就住在當地。