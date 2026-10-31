美伊戰爭｜美媒：特朗普擬選完就炸　最快11月4日空襲伊朗

美媒披露，美國總統特朗普可能在中期選舉結束後，再對伊朗發動軍事打擊，多名海灣阿拉伯國家高層官員透露，特朗普政府已向海灣盟國簡報，要求為新一輪「短促而猛烈」的空襲做好準備，最早可能在11月4日、中期選舉隔天展開。
「無核武的伊朗」
美國媒體《MS NOW》引述多名知情官員透露，特朗普（Donald Trump）政府已向海灣盟國說明可能採取的軍事行動，部分盟國甚至不排除拒絕美軍使用境內基地發動攻擊。一名海灣國家官員表示，若有國家反對美軍從其境內基地出擊，「我們也不會感到意外」。
此外，特朗普30日接受堪薩斯城電台KCMO訪問時宣稱，對伊朗的戰爭「很快就會結束」，「我們正在狠狠打擊他們」，並重申美國要確保伊朗成為「無核武的伊朗」，強調伊朗不可能擁有核武。
同步加強中東軍力
不過，根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調顯示，65%的美國民眾不滿特朗普處理對伊軍事行動的方式，連共和黨支持者及傾向共和黨的獨立選民，對這場戰爭的負面態度也正在增加。
與此同時，美軍同步加強中東軍力，第三個航母戰鬥群正由「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）領軍，載有約9,000名水兵與海軍陸戰隊員，預計11月底抵達中東。美軍也向沙特阿拉伯及卡塔爾增派愛國者飛彈防空系統。
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