美伊戰爭｜美媒：特朗普擬選完就炸　最快11月4日空襲伊朗

美媒披露，美國總統特朗普可能在中期選舉結束後，再對伊朗發動軍事打擊，多名海灣阿拉伯國家高層官員透露，特朗普政府已向海灣盟國簡報，要求為新一輪「短促而猛烈」的空襲做好準備，最早可能在11月4日、中期選舉隔天展開。

「無核武的伊朗」

美國媒體《MS NOW》引述多名知情官員透露，特朗普（Donald Trump）政府已向海灣盟國說明可能採取的軍事行動，部分盟國甚至不排除拒絕美軍使用境內基地發動攻擊。一名海灣國家官員表示，若有國家反對美軍從其境內基地出擊，「我們也不會感到意外」。