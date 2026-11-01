美伊戰爭｜特朗普揚言再炸伊朗　魯比奧：總統未做決定

美國總統特朗普上周末曾警告，中期選舉後可能對伊朗採取新的軍事行動，並表示正考慮是否要「徹底消滅他們」。伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）隨即警告美國與以色列勿再發動新攻擊。對此，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）當地時間10月31日表示，總統特朗普對於採取進一步軍事行動「尚未做出決定」。
美國中期選舉後是否對伊朗發動新一波軍事行動成為全球焦點。綜合外電報道，魯比奧於佐治亞州亞特蘭大主持G20外長會議期間表示，總統特朗普對於採取進一步軍事行動「尚未做出決定」。
譴責伊朗攻擊商船
魯比奧指出，雖然美國具備達成軍事目標的能力，但特朗普傾向透過外交途徑結束與伊朗的戰爭。他強調：「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標。」他同時補充說：「我今天沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率看待任何相關行動。」魯比奧表示，如果有外交解決方案，美國願意考慮。
特朗普上周末曾警告，美國中期選舉後可能採取新的軍事行動，並表示正考慮是否要「徹底消滅他們」。魯比奧譴責伊朗「積極且公然」鎖定商船發動攻擊，但並未透露談判進展或任何時程安排。
傳萬斯寫信予伊朗當局
伊朗最高領袖穆傑塔巴隨即作出強硬回應。他在個人網站發布的書面聲明中警告美國與以色列勿再發動新攻擊，並指出：「如果敵人再次發動軍事或恐怖攻擊，將由伊斯蘭共和國武裝部隊與伊朗人民決定何時，以及在何種條件下結束這些攻擊。」
目前新一輪外交斡旋正在進行，力圖避免戰事重啟。卡塔爾代表團已抵達德黑蘭與伊朗官員會談。根據伊朗媒體報道，德黑蘭當局收到美國副總統萬斯的一封信，但尚未回覆。
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