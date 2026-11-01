美伊戰爭｜特朗普揚言再炸伊朗　魯比奧：總統未做決定

美國總統特朗普上周末曾警告，中期選舉後可能對伊朗採取新的軍事行動，並表示正考慮是否要「徹底消滅他們」。伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）隨即警告美國與以色列勿再發動新攻擊。對此，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）當地時間10月31日表示，總統特朗普對於採取進一步軍事行動「尚未做出決定」。

譴責伊朗攻擊商船

魯比奧指出，雖然美國具備達成軍事目標的能力，但特朗普傾向透過外交途徑結束與伊朗的戰爭。他強調：「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標。」他同時補充說：「我今天沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率看待任何相關行動。」魯比奧表示，如果有外交解決方案，美國願意考慮。

特朗普上周末曾警告，美國中期選舉後可能採取新的軍事行動，並表示正考慮是否要「徹底消滅他們」。魯比奧譴責伊朗「積極且公然」鎖定商船發動攻擊，但並未透露談判進展或任何時程安排。