萬聖節｜美國加州商店爆槍擊1死6傷　31歲孕婦被射殺

根據《CNN》及美國媒體報道，槍擊案發生於當地時間30日晚間8時30分左右，地點位於費爾菲爾德市索拉諾鎮中心購物商場（Solano Town Center）內的Spirit Halloween商店。警方接獲通報後趕抵現場，發現共有7人遭到槍擊，其中1人傷重不治，另外6人緊急送醫。

美國加州萬聖節前夕發生槍擊事件！北加州費爾菲爾德市（Fairfield）一間萬聖節用品商店「Spirit Halloween」當地時間10月30日晚間驚傳槍響，造成一名孕婦死亡、6人受傷。警方初步研判，案件疑似涉及針對特定目標的攻擊，且可能只有一名槍手，目前正全力追查疑犯身分。

FBI介入調查

警方31日進一步公布死者身份，為31歲女性海格斯（Constance Hages），家屬向警方透露，她當時已懷有身孕。其餘6名傷者年齡介於16歲至43歲，包括16歲少年、19歲及32歲男子，以及23歲男子，這4人仍在醫院接受治療，其中部分傷勢危急；另外2名傷者分別為19歲及43歲男子，經治療後已經出院。

費爾菲爾德警方表示，根據目前掌握的初步證據，槍擊案疑似是針對特定對象的攻擊，研判涉及一名疑犯，槍擊事件發生在商店內。目前警方仍在調閱閉路電視畫面、蒐集相關證據並訪問目擊者，試圖確認槍手身份及犯案動機。美國聯邦調查局（FBI）沙加緬度辦公室也已派遣證據鑑識小組協助調查。