特朗普海湖莊園守衛升級　美軍復仇者防空系統進駐

美國總統特朗普的私人住所再升級防衛！美國軍方近日在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）周邊部署「復仇者」（Avenger）短程防空系統，甚至將導彈發射車架設在莊園附近水域的浮動平台上，另外也在鄰近的特朗普國際機場部署相關裝備。 根據美國軍事媒體《The War Zone》（TWZ）10月30日報道，這批裝備約於兩周前進駐，部署地點包括海湖莊園及西側約3英里（約4.8公里）外的特朗普國際機場。美國北方司令部（USNORTHCOM）與北美防空司令部（NORAD）證實，這項部署是應美國特勤局要求執行，目的是增加地面防空及反無人機能力。

正處於高度威脅環境 兩個軍事指揮單位在聲明中表示，相關裝備是為現有防護措施增加一層技術支援，但基於作戰安全考量，不便透露更多部署細節。特勤局則指出，目前正處於高度威脅環境，持續調整保護措施，運用最新技術及裝備維護受保護人員安全。 根據報道公開相關照片，海湖莊園岸邊的沃思湖潟湖（Lake Worth Lagoon）浮動平台上，可見至少2套復仇者防空系統，附近海灘也有部署；鄰近機場則至少出現另外2套相關系統。

多次面臨暗殺威脅 報道指出，特朗普過去曾多次面臨暗殺威脅，包括2024年競選造勢活動遭槍擊，以及伊朗方面過去曾公開出現針對特朗普的報復威脅。美國近期也持續關注伊朗可能利用無人機發動攻擊的風險。 另一方面，海湖莊園周邊空域自2025年10月起實施長期飛航限制。根據美國聯邦航空總署（FAA）今年8月提交的法院文件，自限制生效以來，棕櫚灘上空已有超過160架次飛機及無人機違規闖入。 最近一次公開通報發生於10月24日，NORAD出動F-16戰機攔截一架闖入禁航區的民用飛機，並透過標準攔截動作提醒飛行員，最終飛機依照指示安全離開限制空域。

Avengers Assemble: Surface-To-Air Missiles Deployed To Protect Trump’s Mar-a-Lago Estate AN/TWQ-1 Avengers fire FIM-92 Stinger missiles and have been joined by counter-drone fly-away sensor and jammer kits from U.S. Northern Command. https://t.co/gG7K3qjZEl — TWZ (@thewarzonewire) October 31, 2026